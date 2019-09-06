阿里宣布20亿美元全资收购网易考拉，领投网易云音乐7亿美元融资

IT之家9月6日消息 阿里巴巴宣布与网易达成战略合作。阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉，同时阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。

据介绍，考拉将保持独立品牌运营，天猫进出口事业群总经理刘鹏兼任考拉CEO。

网易公司首席执行官丁磊表示，很高兴与阿里巴巴达成合作，这符合网易在新时期下的战略选择，有利于各方的长远发展。网易期望考拉能够在阿里巴巴生态体系内，持续为用户提供优质的跨境电商服务。网易会继续推进聚焦战略，将资源集中在优势领域，通过持续创新，为用户创造源源不断的价值。网易公司也将继续大力支持网易云音乐的发展，助推中国原创音乐人创作出更好的作品，实现更大的梦想，并为中国用户提供世界一流的音乐服务。同时，网易将以独立自主的原则、开放兼容的态度，持续为推进行业发展贡献活力。

阿里巴巴集团首席执行官张勇表示，我们对中国进口的消费市场充满信心，我们也感谢网易孵化和孕育出优秀的跨境电商平台，欢迎考拉加入阿里巴巴大家庭。天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO。考拉品牌将继续保持独立运营。中国的进口电商还在初期，中国的进口空间将不断扩大，阿里未来将倾全力，充分发挥生态协同效应，持续优化中国消费者的进口商品消费体验。同时，我们也很高兴参与网易云音乐的发展，希望未来在文化娱乐板块双方也能产生更多化学反应。