DxOMark公布诺基亚9 PureView五摄得分：85分，未进前十

IT之家9月6日消息 今天，DxOMark公布了诺基亚9 PureView手机后置五摄拍照得分，这款手机最终得分为85分。DxOMark认为，诺基亚9 PureView虽然在拍照的模式有所创新，但是总体并没有达到预期效果。

最终，DxOMark给了诺基亚9 PureView拍照88分得分，视频80分得分，综合分数为85分。其中拍照中的变焦一项得分仅27分、散景仅55分，视频中的纹理部分为35分。拉低了整个手机拍照水平。

DxOMark称，诺基亚9 PureView无法提供和同等价格手机相近的拍照或视频性能，特别是视频表现非常普通，尽管有五个摄像头加持，但是实际视频拍摄并没有因为这个多摄像头系统受益。照片质量相对于去年的诺基亚8 Sirocco略有提升，但这种提升并无法弥补视频拍摄质量差带来的劣势。

DxOMark认为，诺基亚9 PureView在拍照表现上有以下优点：

多数情况能快速精准自动对焦

细节保存相当好

多数情况下噪点控制好

诺基亚9 PureView在拍照表现上有以下缺点：

变焦功能有限

白平衡和闪光灯一同工作曝光不稳定

室外条件下偏粉

大多数情况下存色差

诺基亚9 PureView在视频表现上有以下优点：

一般情况视频拍摄稳定

多数情况下噪点控制好

多数情况下自动对焦可靠

诺基亚9 PureView在视频表现上有以下缺点：