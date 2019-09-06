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DxOMark公布诺基亚9 PureView五摄得分：85分，未进前十

2019-9-6 20:59:08来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月6日消息 今天，DxOMark公布了诺基亚9 PureView手机后置五摄拍照得分，这款手机最终得分为85分。DxOMark认为，诺基亚9 PureView虽然在拍照的模式有所创新，但是总体并没有达到预期效果。

最终，DxOMark给了诺基亚9 PureView拍照88分得分，视频80分得分，综合分数为85分。其中拍照中的变焦一项得分仅27分、散景仅55分，视频中的纹理部分为35分。拉低了整个手机拍照水平。

DxOMark称，诺基亚9 PureView无法提供和同等价格手机相近的拍照或视频性能，特别是视频表现非常普通，尽管有五个摄像头加持，但是实际视频拍摄并没有因为这个多摄像头系统受益。照片质量相对于去年的诺基亚8 Sirocco略有提升，但这种提升并无法弥补视频拍摄质量差带来的劣势。

DxOMark认为，诺基亚9 PureView在拍照表现上有以下优点：

  • 多数情况能快速精准自动对焦

  • 细节保存相当好

  • 多数情况下噪点控制好

诺基亚9 PureView在拍照表现上有以下缺点：

  • 变焦功能有限

  • 白平衡和闪光灯一同工作曝光不稳定

  • 室外条件下偏粉

  • 大多数情况下存色差

诺基亚9 PureView在视频表现上有以下优点：

  • 一般情况视频拍摄稳定

  • 多数情况下噪点控制好

  • 多数情况下自动对焦可靠

诺基亚9 PureView在视频表现上有以下缺点：

  • 动态范围有限

  • 细节展现低

  • 逐帧之间存在清晰度的差一

  • 平移时抖动

  • 色彩渲染不准确

  • 室外情况下曝光不准确

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关键词：诺基亚诺基亚9 PureViewDxOMark

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