汉十高铁新线全线联调联试，2019年底开通运营

据中国铁路发布，近期武汉至十堰高铁枣阳至十堰段开始联调联试，这标志着汉十高铁新修线路——孝感至十堰段全线开始联调联试和动态检测，为年底汉十高铁开通运营打下坚实基础。届时，武汉至随州、襄阳、十堰最快仅需30分钟、1小时、1小时50分钟，用时均将压缩一大半。

汉十高铁是武汉至西安国家高速铁路的重要组成部分，是湖北省内连通武汉、襄阳、十堰、随州的重要区域性快速铁路，也将是沟通华中与西北地区、东南沿海的国家战略大通道。该线对完善区域运输网络，方便旅客出行，提高服务质量等有着十分重要的意义。

汉十高铁为双线客运专线，新修线路为孝感至十堰段，于孝感东站接入已建成的武汉至孝感城际铁路，正线长399.126公里，最高设计时速为350公里。全线设孝感东、云梦东、安陆西、随州南、随县、谷城北、丹江口南、武当山西、十堰北站等13个车站，其中新建10个车站。

汉十高铁联调联试及动态检测是在工程静态验收合格后，以开通运营时一次达到设计速度为目标，采用检测列车、测试动车组、综合检测列车和相关检测设备在规定测试速度下对全线各系统进行综合测试和优化，为全线各业务系统和整体系统的调试、优化提供技术支持，使各系统功能达到标准要求。