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苹果称违反中国劳动法报道多数不实，无强制劳动现象

2019-9-9 15:01:33来源：新浪科技作者：小白责编：微尘/实习评论：

据外媒报道，一家非营利监管机构周日发布一份报告称，中国郑州最大的iPhone手机制造工厂，在八月份雇佣的临时工——或称派遣工人——超过了工厂总劳动力的一半多，其中还包括在校实习生。

随后，苹果于周一否认了该机构的指控，即宣称苹果和其制造合作伙伴富士康违反了中国劳动法。

中国劳动法规定，临时工数量不得超过总劳动力的10%。该机构称，尽管，随着9月份大部分实习生陆续返校，临时工人数有所下降，但仍旧超过了国家法定比例。

“我们调查了指控，发现大多数指控与事实不符，”苹果称，“我们证实，所有工人都得到了合理的报酬，包括加班工资和奖金，所有加班都是自愿的，且没有证据表明存在强制劳动的现象。”苹果另补充道：“当我们发现问题后，我们已立即与供应商合作，采取纠正措施。”

苹果未透露哪些指控属实，而富士康尚未立即回复评论请求。

以下为苹果声明全文：

“我们相信供应链中的每一个人都应得到尊重和公平对待。为确保我们的高标准都得到严格的遵守，我们已经采取了健全的管理系统，从工作场所权利培训到现场工人谈话，到匿名申诉渠道和持续审计，一应俱全。

当我们发现问题后，我们已立即与供应商合作，采取纠正措施。我们调查了该监管机构提出的指控，并认为大多数指控与事实不符。

我们证实，所有工人都得到了合理的报酬，包括加班工资和奖金，所有加班都是自愿的，且没有证据表明存在强制劳动的现象。但我们确实在调查过程中，发现派遣工人数量超出了我们的标准，我们也正在与富士康紧密合作，以解决这个问题。”

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关键词：苹果劳工

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