iPhone续航短，为什么苹果却不愿意增大电池容量？

手机已经成为我们日常生活中必不可少的电子产品，很多人基本上都处于手机不离手的状态。随着人们对手机的使用频率越来越高，手机电池的续航能力也日益受到关注。相对于电池续航能力更强的安卓手机来说，苹果iPhone面临的电池续航挑战更为迫切。因为从初代iPhone诞生之初，苹果手机的电池容量始终都偏低。既然续航能力不足，为何苹果不着急增加电池容量？

新增功能抵消电池性能改进红利

每年苹果都会推出新的iPhone，消费者也对这些手机寄予厚望，希望它们最终能在充满电的情况下运行两到三天。但是锂离子电池专家们认为，苹果公司增加能够延长iPhone电池续航时间的电源可能性几乎为零。

电池研究公司Wildcat Discovery Technology首席科学官迪·斯特兰德(Dee Strand)表示，智能手机电池的性能每年都在迅速提高。问题是，新增加的功能总是在抵消电池性能改进带来的红利。在被问及电池何时可以续航多天时，斯特兰德称：“答案是永远不会。”

对于那些希望iPhone电池续航时间更长的人来说，这听起来不是个好消息。斯特兰德说:“随着电池性能的每次改进，手机公司都想增加更多的功能，比如更大的屏幕，更亮的显示屏，更多的应用程序，触摸屏功能等等。电池会越来越好，但手机的功能也会越来越多。”

从本质上说，电池就像CPU那样始终在改进，但还不足以满足不断增长的电力需求。随着超高速的5G数据时代即将到来，iPhone可能会有更大的屏幕，未来其电力需求将呈指数级增长。

这将需要新型电池才能使电量支持持续使用数天。据悉，苹果也在研究其他类型的iPhone电池，包括燃烧清洁能源的燃料电池。然而，大多数能延长iPhone电池续航时间的替代品都有些严重缺陷。

苹果可以给iPhone增加更厚实的锂离子电池，但这将使其对更薄iPhone永无止境的追求受到影响。

牺牲厚度换取更大电池？苹果不屑为之

多年来，许多用户和科技媒体发现，尽管iPhone变得越来越薄，但电池续航时间却没有显著延长。轻薄的手机让人感觉“更性感”，但可用性和耐用性同样重要。许多人宁可要配备更大电池的稍厚手机，以便可以在不充电的情况下运行三四天。

这是个非常合理的要求，毕竟电量耗尽已经成为大多数人每天都在担心的问题。调查显示，更长的电池续航时间正成为智能手机用户最想要的功能。苹果为iPhone电池续航时间设定的目标是，充满电后能够支持用户全天正常使用。但机场充电站和电源插座周围拥挤的人群表明，很多重度用户的需求仍难以满足。

然而，“让手机更薄”并没有出现在用户急切要求改进的智能手机功能列表中。自从10多年前iPhone问世以来，智能手机变得更轻更薄，以至于到目前为止，大多数用户可能对自己手机的尺寸已经别无所求。人们现在更迫切的需求是能长时间握着手机不放，而让手机变薄几毫米并不能改善这一点。

虽然牺牲厚度来换取更大电池的iPhone似乎会在消费者中大受欢迎，但苹果不太可能这么做，因为它有很多方法可以在不扩大电池尺寸的情况下延长电池续航时间。此外，随着我们向真正的无线充电迈进，充电模式可能正在发生转变。

如果苹果无法为用户提供电池续航时间长达数日的iPhone，为何他们不改用安卓系统呢？

安卓手机的最大卖点就是种类繁多，为用户提供了大量的选择，以满足他们的优先需求。多年来，用户都在要求更大、能够持续使用多日的手机电池，因此应该有些公司尝试推出大而厚实的安卓手机，并获得无可争议的“电池续航之王”头衔。

但审视电池续航时间最好的安卓手机列表，我们会发现似乎最大的电池容量也只有5000毫安，其目标旨在支持重度用户使用全天，而非多天不充电。这是为何？是因为那些声称自己想要更长电池续航时间的人在撒谎吗？还是智能手机行业选择忽视了一个看似很大的客户群？

以国产厂商欧乐风的Power 5为例，这款手机配置13000毫安电池，充满电可用7到10天，也可以用作外部电池为其他设备充电，而且只需2.5小时就可以完全充满电。然而Power 5的体积是iPhone8的三倍多，重量也是后者的两倍多。我们可以想象下：如果你在凌晨3点睡觉，发现手机还有58%的电量，你真的不打算给它充电吗？

有时候人们并不是真的想要他们认为自己想要的东西，以手机电池为例，手机制造商们对于为何不尝试生产更大容量的电池可能有很好的理由。

电池续航能力差却不着急，苹果有四大理由

1.保持连续统一的外观设计风格

通常来说，随着电池容量的增加，手机的厚度也会增加，这也可能会让苹果手机变得更厚，这不利于苹果保持其iPhone连续统一的外观设计风格。为此，苹果选择在每次升级时持续递增电池的容量，而不是立马将小电池容量替换为大电池容量，因为这样会导致iPhone外形发生大幅改变，而循序渐进不会让用户们觉得变化过于突兀。有鉴于此，苹果没有将自己的电池容量立时增大。

2.不以电池续航能力为唯一卖点

苹果的目标是为用户打造完美的体验，而其他公司则寻求各种各样的卖点，其中超长续航时间最为常见，但苹果对此却不稀罕。苹果追求系统的优化以及整体的流畅性，只要这两样在与安卓手机的竞争中占据了优势，它就不需要将目光过多的放在续航上面。要知道，影响手机表现的因素的确很多，比如说操作系统、处理器、续航等，但绝大多数人可能都更看重前两种。

3.自家系统优化有加成

虽然说苹果iPhone的电池续航表现的确是不怎么样，不过通过系统的优化，手机的电量消耗在某种程度上可以得到很好的控制。举例来说，虽然安卓手机跟苹果手机的电池容量相同，但是因为系统的优化程度不同，还是iPhone使用的时间更长，因此苹果也就没必要过度去追求比安卓手机更大容量的电池了。

4.控制生产成本和售价

苹果向来对于成本的控制非常严格，因为成本增加就意味着手机售价也会随之上涨。为此，在电池续航时间能够满足绝大多数用户需求时，苹果当然不愿意增加电池容量，从而导致手机生产成本增加，进而又导致售价过高吓跑了消费者。有鉴于此，虽然用户对iPhone电池续航问题吐槽了很多年，但苹果还坚持着不做太大改变，并不是因为苹果没有这样的实力，而是其不愿意那样做。

对iPhone电池完整充放电周期的误解

iPhone的电池是不可拆卸的，这意味着它最终会耗尽储电能力，需要更换。iPhone诞生之初，科技媒体对其测评称：“苹果的电池可以进行400次充电，大概可以使用两年左右。”

苹果估计，经过400次完整的充放电循环，iPhone电池将失去20%的储电能力。苹果营销副总裁格雷格·乔斯维亚克(Greg Joswiak)不太确定哪里出了问题，《纽约时报》对iPhone的最初测评时提到了电池问题：“苹果说电池在300或400次充电后开始失去容量。”

然而，事情在转述时变味儿了。随后的报道开始声称300到400次充电后iPhone就会废掉。乔斯维亚克解释称：“经过400次完整的充放电循环后，iPhone的电池仍有80%的充电容量。我所说的是完整的充电周期，也就是电量完全耗尽再充满，这才是完整的化学周期。”换句话说，使用少量电池，然后将iPhone充电，这并不算完整周期。乔斯维亚克说，如果你使用了1/4电量，然后充电，这意味着没有浪费完整充电周期。

苹果的iPhone电池页面解释了iPhone电池的额定续航时间，还提供了许多关于如何延长电池续航的有用提示。例如，该页面建议“为了正确维护锂电池，确保每月至少进行一次完整充电周期。”

所以，让我们客观地看待这个问题：如果你每天都完全耗尽iPhone的电量，在大约13个月内，你的电池只能保持当前电量的80%。或者换句话说，电池的使用会因人而异，但通常来说，即使两年后，iPhone仍然可为重度用户之外的所有用户提供良好的电池续航时间。大多数iPhone用户会意识到，正如大多数iPod那样，他们不需要立即更换电池。

综上所述，iPhone的电池就像所有电池一样，随着时间的推移，它将失去保持电量的能力。虽然关于iPhone电池在两年内报废的说法是完全错误的，但事实是iPhone的电池迟早会耗尽储电能力。不过令人欣慰的是，它至少不会在短时间内成为现实。

切断充电线，改变传统充电模式

除了上述理由，苹果不急着改进电池续航能力还有新兴充电技术不成熟的原因。

目前的充电模式依然遵从着手机诞生之初的那种模式，即在睡觉前给手机插上电线，这样它们就可以在晚上充电以供白天使用。这是我们都习惯了的模式，因为这样做并未带来太大不便，而且还被认为是能够随身携带袖珍超级计算机的特权。苹果在2017年发布的iPhone手机中采用了Qi无线感应充电技术，但这并没有显著改变充电模式。

然而，随着像苹果这样的巨头迅速提高对无线充电的认识、需求和受欢迎程度，再加上价格暴跌，无线充电器的数量和种类都呈爆炸式增长，这一趋势无疑将持续下去，因为未来的iPhone将采用Qi充电功能，其他智能手机制造商会争相加入，消费者也会升级他们的手机。像许多iPhone用户家里都有Lightning充电线一样，我们很快就会有便宜的Qi充电板。

那时充电模式将开始转变，不再需要更大的电池。因为如果你的智能手机每天可以随时随地充电好几次，你就不需要更大的电池了。有了足够便宜的Qi充电器，我们将来每天充电的习惯就会改变。因为当你把手机放在办公桌上，看电视时把手机放在咖啡桌上，做饭时把手机放在厨柜上，亦或是睡觉前把手机放在床头柜上，它都能自动充电。充电将从你必须记住要做的事情转变为不需要额外努力和思考就能完成的事情，大多数时候你的手机不在手上、口袋或包里。

今天的AirPods已经具备这样的功能。AirPods单次充电能使用5个小时，但如果你把电池放在充电盒里，它实际上可以使用24小时。在不使用AirPods的情况下，我们就可以把它们放在盒子里，让其总是处于充满电的状态。有鉴于此，我们很少听说有人抱怨AirPods本身需要更大电池的事情。想象一下智能手机的情况，它不需要充电盒，而是需要充电板，而你家里可以有几个这样的充电板。

环境无线充电将成未来时尚

的确,目前的无线充电技术与使用电线充电相差不远，但心态的变化却更重要。当真正的无线充电成为物美价廉的时尚技术时，充电模式的转变将变得更加明显。

这一转变将随着“环境”无线充电技术的发展而完成。环境无线充电可以像WiFi将互联网传输到任何可上网设备上一样，为你家里的所有设备充电。名为uBeam创企已经推出了环境无线充电的原型，但似乎仍有很多人怀疑其生存能力、局限性，以及是否会被人接受。

显然，我们给设备充电是因为它们需要能量才能工作，但这并不能解释我们所有的充电习惯。一项非正式调查发现，超过半数的智能手机用户每天只给手机充电一次。但充满电的手机会让人觉得自己已经准备好应付任何紧急情况，比如断电或者突然要从家里跑出去的场景。

对许多人来说，让智能手机这个几乎可以无限使用、充当自己与朋友、家人和世界生命线的工具，随时充电并随时准备好使用几个小时，已经是作为现代成年人的必备生存功能。充满电的手机可以帮助我们信心满满地开始一天的生活，让我们的大脑放松，因为当发现手机快没电时，这简直是令人不可接受的。

然而，即使iPhone能使用两天，我们仍然会在机场看到人们坐在机场充电站旁边的地板上。即使手机可以在几天不充电的情况下继续使用，仍然有人为担心手机没电而焦虑。也许问题不在于电池，而在于我们自己。让充电变得更容易是延长电池续航时间的好方法，我们不再需要总是随身携带比通常需要的更多电池，直到环境充电技术使充电变得真正容易。

在那之前，不要指望苹果会生产出比其合理需要电量更高的产品。在延长电池续航时间方面，增加电池的物理尺寸可能是最不优雅、最缺乏创意的方式，而苹果公司的宗旨就是保持优雅和创意。苹果在其移动设备上的首选方法是通过速度更快的处理器来降低功耗，这些处理器不需要运行时间更长或更热，系统采用芯片上的高能效内核来处理要求不那么苛刻的任务，转向不那么耗电的显示技术，如iPhone X上的OLED屏幕，推动他们自己的电池技术，并在操作系统中使用人工智能和机器学习来主动寻找节约电量的方法。

苹果在提高电池效率方面做得如此之好，以至于iPhone 8和iPhone 8 Plus的电池比iPhone 7和iPhone 7 Plus的电池分别小7%和8%，同时电池续航时间却能保持不变。

苹果的设计理念就是，他们的产品会随着时间的推移往往变得更小、更轻、更薄，可以肯定的是，如果苹果的设计团队能够找到一种方法，让iPhone像我们在科幻节目中看到的那样薄如玻璃，同时电池仍然能使用“全天”，他们肯定会不惜一切代价地去做这件事。当环境充电技术成为现实时，超薄手机将变得更有可能，因为电池可能会变得很小，如果手机能够像通过LTE和WiFi接收数据那样从空气中获取电力，那么电池甚至可能变得不再必要。

虽然用户并没有要求智能手机变得更薄，但人们真的喜欢它们变薄的样子。有苹果评论家将瘦身的iPhone描述为“更性感”，但越来越不切实际，特别是如果它限制了电池续航时间的话。