报告：苹果预计iPhone 11初期销量7500万，略高于去年

北京时间9月9日晚间消息，据美国科技网站9to5mac报道，投资银行Wedbush今日发布报告称，对于即将发布的新一代iPhone系列产品（以下称“iPhone 11”），苹果预计其初期销量将超过去年的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR去年的初期销量，但幅度不会太大。

报告称，经过对供应链准备情况的分析显示，对于上市初期，供应链正在为销售出7500万部iPhone而积极准备，该数字较iPhone去年的初期销量略高。

Wedbush称：“根据我们最近对亚洲地区供应链的调查，我们认为苹果供应链计划在iPhone 11发布初期提供7500万部手机，与去年相比略有上升。我们还注意到，基于始于9月中旬的一些被压抑的需求的水平，供应链有能力将初期的iPhone投放量提高到8000万部。”

Wedbush认为，虽然有很多iPhone用户可能会在不久的将来升级，但他们之中的一大部分可能会等待明年的型号。基于供应链所曝光的一些新功能，Wedbush认为，新的摄像系统将成为新一代iPhone的主要卖点。

Wedbush在报告中称：“在我们看来，iPhone 11 Pro所配备的三个摄像头，以及内置的一些下一代AI功能，将是新一代iPhone的主要看点。此外，iPhone11 Pro的视频功能将通过实时重新剪辑技术得到显著提升。”

本周三9月11日凌晨，苹果将举行2019年秋季新品发布会。根据之前的报道，苹果今年将发布三款新iPhone，分别为当前的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的继任产品。

其中，iPhone XS和iPhone XS Max继任产品的主要特点是背面将配备新的相机系统，带有第三个传感器，用于捕捉超广角照片和视频。新手机的视频录制能力将大幅提升，使其更接近专业摄像机。苹果已经开发了一项功能，允许用户在设备上实时录制视频时进行修饰、应用效果、改变颜色、重定帧和剪辑视频。

此外，Wedbush还认为，苹果届时将把即将推出的Apple TV+服务定价为每月10美元。Apple TV+是苹果在今年春季发布会上发布的一项视频订阅服务，这是苹果自建的影视内容平台，预计于今年11月正式上线。