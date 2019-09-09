上海通信管理局处罚两无证经营电信业务企业：单笔处罚金额超4亿

IT之家9月9日消息 据工信微报消息，上海市通信管理局日前发布两则行政处罚公告，其中对上海莹嘉科技有限公司无证经营电信业务的行政处罚金额，没收金额与罚款金额合计为4.2亿元；对上海倍质网络科技有限公司无证经营电信业务的行政处罚金额，没收金额与罚款金额合计为717.95万元。上海市通信管理局在4月17日曾发布关于这两家公司不配合调查的行政处罚，责令改正并各处罚款3万元。

关于上海莹嘉科技有限公司无证经营电信业务的行政处罚

沪通信罚202019第0010号

被处罚企业名称：上海莹嘉科技有限公司

被处罚企业法定代表人：王玉金

被处罚企业统一社会信用代码：

9131011866247300X1

处罚事由：上海莹嘉科技有限公司在未取得相关电信业务经营许可证的情况下，违规开展电信业务经营活动。

处罚依据：《中华人民共和国电信条例》（中华人民共和国国务院令第291号）第七条第三款“未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动”；第六十九条“违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构依据职权责令改正，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处10万元以上100万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）违反本条例第七条第三款的规定或者有本条例第五十八条第（一）项所列行为，擅自经营电信业务的，或者超范围经营电信业务的”。

处罚结果：

（一）责令立即停止违法行为；

（二）没收违法所得人民币105,043,296元（壹亿零伍佰零肆万叁仟贰佰玖拾陆元）；

（三）处以违法所得三倍罚款人民币315,129,888元（叁亿壹仟伍佰壹拾贰万玖仟捌佰捌拾捌元）。

作出处罚的行政执法单位名称：上海市通信管理局

日期：2019年8月28日

关于上海倍质网络科技有限公司无证经营电信业务的行政处罚

沪通信罚202019第0011号

被处罚企业名称：上海倍质网络科技有限公司

被处罚企业法定代表人：王慧

被处罚企业统一社会信用代码：

91310230055896385C

处罚事由：上海倍质网络科技有限公司在未取得相关电信业务经营许可证的情况下，违规开展电信业务经营活动。

处罚依据：《中华人民共和国电信条例》（中华人民共和国国务院令第291号）第七条第三款“未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动”；第六十九条“违反本条例规定，有下列行为之一的，由国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构依据职权责令改正，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处10万元以上100万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）违反本条例第七条第三款的规定或者有本条例第五十八条第（一）项所列行为，擅自经营电信业务的，或者超范围经营电信业务的”。

处罚结果：

（一）责令立即停止违法行为；

（二）没收违法所得人民币1,794,874.19元（壹佰柒拾玖万肆仟捌佰柒拾肆元壹角玖分）；

（三）处以违法所得三倍罚款人民币5,384,622.57元（伍佰叁拾捌万肆仟陆佰贰拾贰元伍角柒分）

作出处罚的行政执法单位名称：上海市通信管理局

日期：2019年8月28日