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分析师：新iPhone将引发升级热潮，销量有望达2亿部

2019-9-10 6:20:50来源：新浪科技作者：-责编：微尘/实习评论：

多名华尔街分析师周一表示，苹果公司最新款iPhone的销量可能高达2亿部，由旧设备现有用户的升级热潮推动，其中大部分需求将来自中国。

外界普遍预计苹果将于周二推出三款新iPhone，其中包括升级后的处理器和新的相机功能，以及视频流媒体服务，将与Netflix和迪士尼等竞争。

Wedbush分析师称，考虑到升级周期因素，这可能意味着未来12个月iPhone销量将达到约1.8亿部，预计中国将有约6，000 - 7，000万消费者进行升级，而苹果在上一次推出新款手机时在中国的销售遇到了困难。

多位分析师表示，苹果目前在全球拥有约9亿部活跃的iPhone手机，而自2017年iPhone X上市以来销售疲软，以及相对严格的价格控制，可能会刺激此前一直持观望态度的用户的需求。

美国银行（Bank of America）分析师表示：“这些旧手机可能会被升级，我们将继续把2020财年视为一个‘以旧换新’的iPhone周期，而2021财年应该是一个5G驱动的周期。”

他们估计，有2亿部iPhone 6和更早的型号已经做好了升级的准备。

苹果的2020财年将从10月开始，没有一家券商预计苹果此次将推出搭载5G功能的iPhone。这与三星电子和中国一加（OnePlus）最近推出的5G手机形成了鲜明对比。

分析师和其他行业观察人士预计，苹果将推出三款智能手机：5.8英寸的iPhone 11 Pro、6.5英寸的iPhone 11 Pro Max和6.1英寸的低价iPhone 11R。

预计基本款iPhone 11R售价为749美元，iPhone 11 Pro售价为999美元，iPhone Pro Max售价为1099美元，与去年的价格基本持平。

由于受到中国在线零售商对iPhone进行打折促销的推动，苹果今年在中国的需求大幅增长。

美国银行分析师表示：“苹果下调iPhone XR价格时，看到了中国需求的显著弹性，我们预计苹果可能会下调部分机型的价格。”

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关键词：iPhone 11 Pro苹果

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