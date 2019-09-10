iPhone 11全系列中国台湾价格表曝光：约5333元起

IT之家9月10日消息 Slashleaks在推特上放出了中国台湾地区的iPhone 11全系列价格表，我们来看一下吧。

从泄露的信息来看，iPhone 11将会有黑、白、红、黄、绿、薰衣草紫六种配色，其配备一款6.1英寸LCD屏，后置双摄，售价方面：64GB售价749美元（约5333元），128GB售价799美元（约5689元），256GB售价899美元（约6401元）。

iPhone 11 Pro将配备5.8英寸OLED屏幕，后置三摄，支持无线反向充电，支持Apple Pencil，售价方面：128GB售价999美元（约7113元），256GB售价1099美元（约7825元），512GB售价1199美元（约8538元）。

iPhone 11 Pro Max将配备6.5英寸OLED屏幕，后置三摄，支持无线反向充电，支持Apple Pencil，售价方面：128GB售价1099美元（约7825元），256GB售价1199美元（约8538元），512GB售价1299美元（约9250元）。

此外，爆料图中还出现了AirPower，目前尚不清楚苹果是否会推出这款无线充电器，一切静待IT之家今晚的苹果秋季发布会现场直播。