IT之家现场直击！苹果秋季发布会上，iPhone11系列或将有这些亮点

距离2019年苹果秋季发布会（北京时间9月11日凌晨1点）正式开始还有十几个小时的时间，全世界的科技媒体们都已经做好了“战斗”准备。不出意外的话，北京时间11日的早晨，你会看到铺天盖地的新iPhone的新闻，好的坏的甚至“水”的都有。

尽管在国产机各种“吓人技术”层出不穷的压力下，如今的苹果在消费者眼中似乎正面临着“创新疲软”的问题，但不能不否认，每年一次的苹果秋季硬件发布会，仍是每年最具看点，也是最受全球消费者期待的发布会。

苹果2019秋季新品发布会将于美国太平洋时间9月10日上午10点（北京时间9月11日凌晨1点）在库比蒂诺乔布斯剧院举行，此次发布会的主题是“By innovation only（致创新）”，IT之家受邀参加此次发布会，将给大家带来全程图文和视频直播。

2019苹果秋季发布会图文/视频直播：

《致创新：苹果iPhone 11秋季新品发布直播（图文+视频）》

在发布会之前，小编不妨和读者朋友们一起来猜测下，在今年的秋季发布会上，苹果都会发布哪些产品呢？

在本次发布会上，苹果将发布备受消费者期待关注的iPhone 11系列手机，今年的iPhone新品同样为三款，在命名的上，iPhone XR的更新迭代产品为iPhone 11，iPhone XS和iPhone XS Max后续产品为iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。

屏幕

从定位来看，名称更简单的iPhone 11，将是三款手机中价格相对较低的一款，并且依然继承了前辈iPhone XR优良的“LCD”屏幕传统，预计分辨率变化不大，但显示效果无须担心（可参考iPhone XR）。

另外两款手机，iPhone 11 Pro Max搭载6.5英寸OLED屏幕，iPhone 11 Pro则为5.8英寸OLED，根据此前韩国JoongAng Ilbo的一份报告，LG Display已经开始为今年的新iPhone生产OLED面板，它将负责苹果新iPhone 10%（600万至700万个面板）的产量需求。值得一提的是，LG Display在去年下半年通过了苹果的OLED屏幕质量标准。

此外，该爆料指出，预计2020年所有三款iPhone都将采用OLED屏幕，据称苹果目前正在测试来自中国的京东方科技集团的显示面板。

A13处理器

和三星华为“先发芯，后发机”不同的是，新一代的A13处理器将伴随新iPhone一同发布，根据多方的爆料，A13将采用台积电升级版的7nm制程工艺，至于大家备受期待的5nm制程可能会在2020年的iPhone上实现。

值得一提的是，在上周IFA 2019上，华为的麒麟990同样采用了台积电最先进的7nm EUV工艺。

此前一份疑似苹果A13处理器的跑分成绩现身GeekBench网站，单核得分5415，多核得分11294。从跑分成绩来看，A13的单核成绩较之前A12的4801提升约12.7%，多核成绩较A12的11130提升约1.47%。

根据这份爆料，A13的整体性能提升只有15%，但是据消息指出，7nmEUV工艺可以给处理器带来25%的性能提升和40%的功耗降低，按照惯例，苹果A13的单核表现能力依然是无人可敌。

或许无缘5G

虽然苹果自研5G调制解调器已不再是秘密，但今年iPhone采用5G的可能性不高。

今年早些时候，苹果与高通达成了和解，今年7月份，苹果正式宣布收购英特尔智能手机调制解调器部门的相关业务，共计2200名英特尔5G基带部门员工将加入苹果。

2018年三款iPhone均采用Intel基带XMM 7560，但信号饱受诟病，今年的iPhone有可能搭载的仍是intel的基带（XMM 7660），不排除后期加入高通基带的可能。

明年，高通有望成为苹果5G基带芯片的主要供应商。换句话说，2020年的iPhone有望支持5G。

当然，苹果已经开始了5G调制解调器的自研之路，但显然这条路已经并不容易，有分析师指出，苹果将继续采购高通5G调制解调器至2022款iPhone机型，2023款之后，或许才能用上自研的产品。

后置相机仍是最大看点

本次新iPhone外观上最大的变化，即后置摄像头采用了浴霸设计，据爆料，iPhone 11背面将升级到两个摄像头，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max预计将采用三镜头相机。

摄像头的设计则是我们熟悉的“浴霸”风格，位于机身背部左上角，据爆料，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max这两款机型都会升级为三摄像头，为主摄+长焦+超广角组合，而iPhone 11则会升级到主摄+长焦的双摄像头。

其中iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max还额外有一颗120度视角的1200万像素广角镜头。前置方面，这三款手机都将搭载1200万像素的FaceTime摄像头将与改进后的Face ID识别系统。

功能方面尚不清楚，不过有消息指出，iPhone 11系列新增的一枚摄像头，将大幅度增强其暗光拍摄能力。

根据爆料，今年的新iPhone还将拥有五种配色可选，除了已经推出的红色、黄色和蓝色，还新增了绿色和紫色，这个猜测依据是来自苹果放出的邀请函中，苹果logo由5种配色图案组成。

此外，根据爆料的消息，三款新iPhone将移除3D Touch，但新配备了更好的触感引擎，并且支持反向无线充电功能，可以给AirPods无线耳机充电，并且将背部logo将改为居中，充电方面则有望改用全新的Lightning to USB-C线。

iPhone之外

除了三款iPhone以外，本次发布会上苹果还将带来Apple Watch Series 5，外观变化不大，但新增了「陶瓷」和「钛金属」两种新材质，需要注意的是，如果消息可靠的话，这将是「钛金属」第一次出现在Apple Watch系列上。

Apple Watch Series 5外观与上一代基本保持一致，但将拥有钛金属外壳和带陶瓷外壳的版本，保留40毫米和44毫米表壳尺寸，值得一提的是，陶瓷已经在手表的2系列和3系列型号上使用，但在4系列中已被淘汰。

据最新报告显示Apple正在开发一款类似于蓝牙跟踪器Tile的产品。据称这款Apple新配件可以帮助用户“定位”个人物品，如钥匙，钱包等。该报告显示，这款新配件外观更像是一个小的圆形标签，中间是Apple Logo。

有外媒已确认这款苹果蓝牙追踪器代号为“B389”。值得注意的是，这款苹果的新配件将和iOS 13中的“Find My”应用进行适配。

2019苹果秋季新品发布会将于当地时间9月10日上午10点（北京时间9月11日凌晨1点）在美国加州库比蒂诺的Apple Park园区内的乔布斯剧院中举行，直播开始之后，IT之家将会实时更新发布会亮点文章，不想错过重要信息的小伙伴请锁定《2019苹果秋季新品发布会专题》。

等一下，

本次发布会，苹果会准备“One more thing”吗？

发布会上见吧！