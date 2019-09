5000块买新iPhone11！苹果秋季新品发布会干货全程回顾

2019年9月11日凌晨01:00(美国加州时间9月10日上午10:00),苹果在圣何塞Apple Park的Steve Jobs Theater举办了一年一度的秋季新品发布会。IT之家作为苹果官方全球指定的受邀媒体之一为大家在发布会现场带来了全方位的报道。今年的新品发布会苹果推出了最新的iPhone、Apple Watch等产品,现在IT之家为大家带来这些新品的梳理汇总,争取让大家在五分钟内掌握本场发布会的核心看点。



一、库克的开场演讲

和往常一样,今年的苹果新品发布会上来还是由CEO蒂姆·库克(Tim Cook)做开场白。IT之家小编总结,库克这次演讲传达的核心精神是:苹果致力于通过各种产品和服务让我们的生命更加丰富,改变我们生活、工作、游戏、分享的方法,并且保持健康,通过硬件、软件和服务的整合,让我们每一天都可以做出非常美好的事情。

二、Apple Arcade游戏服务和Apple TV+

1、Apple Arcade

作为硬件为主角的秋季新品发布会,今天苹果的主要宣讲反而是以软件和服务为开始的。

苹果Apple Arcade是于今年3月推出的基于订阅的游戏内容服务,它在App Store中会以全新的分栏的形式存在。在今天的发布会上,苹果着重介绍了Apple Arcade三款首发独占游戏,包括Konami的《Frogger in Toy Town》、卡普空的《SHINSEKAI Into the Depths》、Annapurna的《Sayonara Wildhearts》等游戏。

Apple Arcade初期有超过100款游戏,9月19日开始在150多个国家和地区推出,首月免费试用,随后4.99美元/月。

2、Apple TV+

Apple TV+也是苹果在今年3月份推出的付费电视和电影服务,而在今天的活动中,库克宣布Apple TV+将于11月1日在全球推出,每月订阅费用为4.99美元,可免费试用7天。若购买苹果设备,消费者可获得一年免费服务。

同时Apple TV+没有广告,初期支持iPhone、iPad、Apple TV和iPod touch平台,后续会支持MacOS Catalina。

另外,苹果在Apple TV+宣讲环节也公布了一部新剧的首支预告片,这部剧的名称为《SEE》。

三、第七代iPad

苹果在今天的新品发布会上推出了一款全新的iPad产品——第七代iPad。这款iPad产品屏幕提升至10.2英寸,并搭载A10 Fusion芯片。起售价329美元(约合人民币2340元),教育用户售价299美元(约合人民币2125元)。这款产品今天接受预定,将于9月30日正式发货。

全新的第七代10.2英寸苹果iPad搭载的iPadOS系统,更加智能,同时也将更好的适配键盘和Apple Pencil,不过Apple Pencil只支持第一代。至于接口,仍然是老款的Lightning接口。

摄像头方面,新10.2英寸iPad采用800万像素摄像头,支持千兆LTE,使用100%回收铝制造。

四、Apple Watch Series 5

在发布了第七代iPad后,Apple Watch Series 5紧接着登场。

1、Apple Watch相关学术健康研究

在介绍全新Apple Watch Series 5之前,苹果先花了较大的篇幅介绍了苹果在Apple Watch软件服务方面的进展,主要是在健康领域的研究,分别是:

苹果听力研究:这是苹果和密歇根大学以及WHO合作研究的项目,让Apple Watch可以随时测量环境声音以及分析噪音对健康的影响。

苹果女性健康研究:使用新的月经周期追踪功能,探讨多年来被人忽视的月经周期的议题,这是苹果和哈佛大学和NIH共同研究的。

苹果心脏和运动研究:致力于研究戴在手腕上的设备如何早期介入心率问题,这是和美国心脏学会以及布列根和妇女医院相关的专家共同研究的课题。

在此之前,苹果还通过一段短片,展示了苹果手表对人们的生活产生了深远的影响。在案例中,有用户收到了关于心率加快的通知。还有用户跌倒后,手表自动拨打了911和他的妻子的电话。

2、Apple Watch Series 5

在此之后,苹果宣布推出了全新的Apple Watch Series 5智能手表,这款手表一个重要升级点是搭载Always-on Retina显示屏,支持常显功能。

Apple Watch Series 5支持通过手腕抬起或提升调整亮度,LTPO显示器动态刷新,支持从60Hz到低至1Hz调节,从而节省功耗。通过搭载全新的传感器和控制器,Apple Watch 5拥有18小时的电池续航。所有的表盘都针对新的显示屏以及锻炼应用进行了调整。

另外,Apple Watch Series 5还内置了指南针。在安全方面,新款手表可以通过按住侧按钮在全球150多个国家/地区进行国际紧急呼叫。

Apple Watch 5有银色,金色,太空灰色三款,材质为100%再生铝。除此之外,苹果还推出了全新的天然拉丝钛金属款式、陶瓷款式以及新款Nike和Hermès款式。

售价方面,Apple Watch Series 5售价399美元起,蜂窝版售价499美元,即日起开始订购,9月20日发货。

五、iPhone 11

介绍完全新的Apple Watch Series 5,就是本场发布会的重头戏了——新款iPhone。苹果首先推出的是iPhone 11,它可以理解为iPhone XR的升级款。

iPhone 11在外观设计上和iPhone XR没有太大区别,仍然是铝合金边框加前后玻璃面板,只是背部采用双摄设计,但是双摄模块的造型秉承了浴霸的风格。iPhone 11同时有六款配色可选,分别是紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色六种颜色。iPhone 11采用6.1英寸LCD屏,支持杜比全景声。

摄像头方面,iPhone 11采用一颗1200万超广角摄像头+1200万像素广角摄像头,超广角镜头支持两倍光学变焦,可视角度达到120度。

另外,iPhone 11的相机还支持“多尺度色调映射”根据位置处理不同的高光。人像模式方面,现在也可以拍摄宠物。另外苹果还加入了全新的夜景模式,可以在暗光下拍摄出出色亮度和纯净度的照片。

苹果iPhone 11支持[email protected]帧视频拍摄,支持慢动作、HDR视频拍摄,另外还支持短视频拍摄。

前置摄像头方面,苹果采用1200万像素的TrueDepth摄像头,支持[email protected]和慢动作拍摄。

iPhone 11处理器则是采用A13仿生芯片。电池方面,iPhone 11相较于iPhone XR续航再延长1小时。充电方面,苹果表示30分钟最多可充至50%电量,不过需使用18瓦或更大功率的电源适配器(需单独购买)。

六、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max

除了iPhone 11,苹果今天还推出了iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max两款Pro系列手机,这两款手机均采用后置三摄设计,配色有午夜绿、太空灰、银白色和金色四款。

苹果称iPhone 11 Pro系列采用了全新的机身设计,不过除了背后的浴霸三摄,IT之家小编并未发现新在哪里,仍然是不锈钢搭配前后玻璃面板的机身,至于机身的玻璃材质,苹果表示它是由一整片玻璃精准打磨而成,表面经过了双离子交换工艺的强化处理,是iPhone目前为止最坚固的玻璃面板。

iPhone 11 Pro Max屏幕尺寸6.5英寸,iPhone 11 Pro屏幕尺寸5.8英寸。均采用Super Retina XDR OLED显示器,具有200万:1的对比度,1200nits的亮度,节能15%。

摄像头方面,iPhone 11 Pro系列手机采用后置三摄。分别为1200万像素广角镜头、1200万像素长焦镜头和1200万像素超广角镜头。

其中,广角镜头光圈F/1.8,采用六组镜片;长焦镜头支持2倍光学变焦,光圈F/2.0;超广角镜头视野达到120度,光圈F/2.0,三颗摄像头配合可实现0.5倍变焦、1倍变焦和2倍变焦。

另外,苹果iPhone 11 Pro系列手机还支持Deep Fusion功能,和通过机器学习以低到中等的光线拍摄照片,连续九张照片最终合成高细节、低噪点图片。

在视频拍摄方面,iPhone 11 Pro系列手机均支持[email protected]帧视频拍摄。在发布会上,Filmic的首席技术官Christopher Cohen上台,Filmic应用的新版本有一个新的取景器,可以显示所有三个摄像头的构图,并且可以同时使用两个摄像头进行拍摄。

续航方面,iPhone 11 Pro较iPhone XS续航多四小时,iPhone 11 Pro Max较iPhone XS Max续航多5个小时,同时,iPhone 11 Pro系列均支持18W快充,随机附送电源适配器为18W。

七、iPhone 11系列价格及发售时间

iPhone 11系列手机国行版价格已经公布,其中iPhone 11起售价5499元,iPhone 11 Pro起售价8699元,iPhone 11 Pro Max起售价9599元。

iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格,售价分别为5499元、5999元和6799元。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格,售价分别为8699元、9999元、11799元。

iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色,售价分别为9599元、10899元、12699元。

八、A13 Bionic芯片

芯片SoC对于智能手机的重要性越来越大,所以这里也单独介绍一下苹果在今天发布会上推出的A13 Bionic芯片,A13 Bionic芯片搭载于iPhone 11全系产品上。

苹果表示,A13 Bionic拥有智能手机上最快CPU和GPU。苹果A13 Bionic的CPU性能相比A12带来了不小的提升,同时大幅领先骁龙855和麒麟980。

GPU性能提升同样很大,苹果A13 Bionic的GPU性能大幅超过A12,更远远超过了骁龙855和麒麟980。苹果表示,它的GPU速度将会是骁龙855的Adreno 640的两倍。

在发布会现场,巨人网络的杨洋演示了一款新游戏《Pascal的赌注》,新款iPhone的流畅度非常优异,另外这款游戏下个月将上架App Store。

计算性能方面,A13 CPU拥有2个高性能核心,速度提升20%,功耗降低30%;拥有4个效能核心,速度同样提升20%,功耗降低了40%。苹果称,A13 CPU每秒可以执行1万亿次操作。同时,苹果A13处理器采用第二代7nm工艺,专为高性能和低功耗而量身定制,拥有85亿个晶体管。

GPU方面,A13 GPU为四核心设计,速度提升20%,功耗降低40%。同时,A13还有一个8核的神经计算引擎,性能提升了20%,功耗降低15%。

九、苹果零售店动态

在发布会的最后,苹果还介绍了苹果零售店的一些最新的精英理念和活动信息。另外,苹果还介绍了针对iPhone 11的以旧换新计划,例如使用iPhone 8 Plus换新iPhone 11只需要399美元(约合人民币元),使用iPhone X换新iPhone 11 Pro只需要599美元(约合人民币元),使用iPhone X换新iPhone 11 Pro Max则只需要699美元。另外,针对三款iPhone 11系列新品,苹果还推出了分期购买的方式,不过这些购买计划目前尚未公布支持的地区。

以上,就是IT之家对本次苹果2019秋季新品发布会的核心内容梳理了,希望能够让大家一文掌握关键信息。若大家希望了解关于本次发布会更详细的信息,可移步至IT之家苹果2019秋季新品发布会专题,点此前往 >>

