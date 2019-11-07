苹果iPhone 11 Pro Max DxOMark中文版摄像头评测出炉

IT之家11月7日消息 今天晚上，DxOMark公布了苹果iPhone 11 Pro Max的相机评分——117分，其中拍照得分124分，视频得分102分，与三星Note 10+和三星Note 10+5G并列第三名，现在中文版评测已经出炉，一起来看一下把。

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DxOMark称，苹果iPhone 11 Pro Max在DXOMARK Camera拿下了117分的总体得分，跻身目前排行榜中的前5名。该手机的照片得分124分，在静态图像中名列前茅，并且与小米Mi CC9 Pro尊享版视频双双称雄，一起荣登冠军宝座。

在测试中，该摄像头在相当多的领域中都有非常出色的表现，但仍然存在一些有待克服的问题。静止图像通常呈现非常好的曝光度；在高光和室内条件下，动态范围非常宽广，但在非常难处理的场景中，仍然可以看到一些溢光剪切纹理。总体而言，iPhone是曝光表现最好的手机之一，只有在非常弱的光线下，它的表现才会比内置较大图像传感器的手机（例如，华为Mate 30 Pro）逊色。与前几代iPhone一样，11 Pro Max在色彩方面的得分也很高，在所有光照条件下均是该类别中表现最好的手机之一。在某些室内场景中以及在实验室中进行测试时，该手机都出现了略带绿色的色偏，但是总体色彩通常非常悦目，而略带黄色的色偏则给某些场景带来了一丝温暖的感觉，并且这种色偏也非常适合人像中的肤色。

由于苹果的新Deep Fusion利用机器学习来改善去马赛克效果，因此该iPhone的图像细节和纹理均得到了明显的改善。该手机将精细细节（如雀斑、宠物毛发或远处的树叶）勾勒得非常好，堪为风景和人像摄影的绝佳选择。只有在低光情况下，iPhone细节才会明显变少，无法达到一流手机的水平。该手机的噪点也比XS Max有所改善，但在几乎所有光线条件下仍然明显。但是，图像伪像控制得非常好，仅会偶尔出现一些耀斑。

在散景模拟模式下拍摄时，新的iPhone可以拍出不错的效果，但并不是最好的。在所有情况下都可以看到轻微的深度估计错误，但被摄体和背景上的噪点已经比XS Max有所改善。

像其前身一样，iPhone 11 Pro Max配备了2倍远摄镜头。苹果已经改善了变焦图像质量，在近距离上拍摄的效果非常好，但比不上搭载远摄镜头的手机（例如华为Mate 30 Pro或P30 Pro），而在中远距离上拍摄时，其差异也变得更加明显：将镜头拉近被摄体时，图像细节会变少，噪点在所有情况下也都会变得相当多。

在变焦光谱的另一端，11 Pro Max是第一款搭载超广角镜头的iPhone手机，提供了我们所见过最宽广的视角之一（实际测得视角的焦距为13.7毫米），图像质量效果不错，但是仍然比主摄像头逊色许多，就像几乎所有手机一样。该苹果超广角摄像头的演色性好，动态范围也不错；其超广角图像的纹理也比某些竞品更到位，但在比较下，其噪点也比较多。人脸变形在靠近画面边缘的地方变得明显，但是得到了很好的控制，特别是考虑到它的宽广视场时更是如此。

新的iPhone在我们的新夜间摄影测试基准下的表现不错，在打开或关闭闪光灯时以及在夜间模式下的表现都是最好的；但是，其自动闪光模式效果不佳，人像照片有些过度曝光，细节勾勒不达标。

将摄像头切换到视频模式时，iPhone 11 Pro Max能够录制出一些我们在智能手机上看到的最佳影片，尤其是在使用4K分辨率时更是如此。该手机拿下了本评测迄今为止最高的视频得分（102分），仅有小米CC9 Pro尊享版的表现与其旗鼓相当。

iPhone是少数可录制HDR影片的手机之一，它可产生非常宽广的动态范围，在大多数情况下的曝光度也通常不错。演色性相当悦目，与静止图像非常相似，但是在室内录制时，白平衡可能会有些不稳定。11 Pro Max以4K分辨率录制了出色的细节，噪点在高光下也得到了很好的控制。

视频自动对焦非常流畅，具有良好的跟踪功能，防抖系统在大多数情况下也都能发挥非常好的作用，只有在边走边拍时，才会在iPhone的视频影片中看到抖动效果。

结论

前几代苹果iPhone一直是最佳成像智能手机之一，而这款iPhone 11 Pro Max也不例外。它在视频方面拿下了最高分，可以录制精美的视频片段，动态范围非常宽广，并且在大多数情况下都可以流畅地播放视频。它的静止图像成绩也名列前茅，这要归功于主摄像头可以始终如一地拍出出色的效果，现在它还配备了功能强大的超广角镜头，提供了我们所见过的最大视场。不过，它的散景模拟模式和远距变焦性能并没有达到最佳水平，但是如果您未把这些性能当成最重要的事情，那么对于任何手机图像创作者而言（尤其是那些已经在iOS生态系统投注许多资金的人），新款iPhone是一款值得推荐的手机。

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