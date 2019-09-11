苹果iOS 13 GM准正式版本面向开发者发布

IT之家9月11日消息 今天苹果将iOS 13 Golden Master版本（最终测试版）面向开发人员发布，用于测试App和适配iPhone 11系列等新设备。苹果iOS 13正式版将在9月20日推送，iOS 13.1将在9月30日正式推送。

注册开发人员需要从Apple开发人员中心下载iOS 13测试版配置文件。与早期的测试版一样，此测试版可以在安装正确配置文件后通过OTA下载。iOS 13 GM版代表了最终测试版。

iOS 13是巨大的更新，有很多新功能，包括最明显的变化是系统范围的黑暗模式，深色模式为iPhone带来了全然不同的新风格。屏幕上的每个元素都经过精心设计，让眼睛看上去更舒适，并与整个系统结合得浑然一体。你可以很方便地从控制中心开启它，或设置为夜间自动开启。

苹果还对照片应用进行了全面核查，引入了全新照片标签页，包括新的浏览界面，按照天、月和年精选出你的精彩瞬间。并且还有经过改进的照片编辑工具。

各种新工具，让你能对调整的程度和滤镜的效果加以控制，对照片进行精修细改。你在照片上使用的每种工具和效果，包括旋转、裁剪和自动增强等，几乎都能应用于视频编辑。

苹果还重新设计了音量HUD，新的Find My应用结合了Find My iPhone和Find My Friends，即使没有LTE或WiFi连接，也可以跟踪你的设备。

使用Apple登录可为你提供方便且数据安全的方式来登录应用程序和网站，从而提供Facebook和Google登录选项的替代方案。Apple甚至能够生成一次性随机电子邮件地址，因此你无需向应用和网站提供真实信息。

地图具有新的街道级“环顾四周”模式和收藏功能，用于制作地点列表，360度全方位欣赏，流畅无缝地游览街道，以三维视角身临其境地在城市中探索。

在消息中有一个配置文件选项以及新的Memoji和Animoji贴纸，并且Siri可在AirPods上朗读信息。

iOS 13中的CarPlay经过全面改造，多个AirPods（或Powerbeats Pro）可以连接到同一部手机，因此你可以与朋友分享音乐，HomePod上的Siri可以检测多种语音以获得多用户支持，HomePod也支持Handoff。