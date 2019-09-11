iPhone 11发布会苹果首次对比华为

IT之家9月11日消息 今天凌晨苹果公司在美国加州的乔布斯剧场举办发布会，带来了三款新iPhone：iPhone11、iPhone11 Pro和iPhone 11 Pro Max，中国地区起售价为5499元、8699元和9599元。

三款新iPhone都搭载了全新的A13仿生处理器，苹果方面称，A13仿生处理器拥有智能手机中最快的CPU和GPU。A13仿生处理器采用第二代7纳米工艺（应该是指7纳米EUV）打造，集成了85亿晶体管，而且神经网络引擎也迎来了较大升级。A13 Bionic为6核心设计，其中有2枚大核心和4枚小核心，大核心和小核心对比A12 Bionic都有20%的性能提升，但得益于工艺进步，大核心的能耗降低了30%，小核心的能耗降低了40%。

苹果称，A13仿生专为机器学习打造，在更快的神经网络引擎的帮助下，可进行实时的照片和视频分析。

值得一提的是，苹果在此次发布会上首次在芯片方面对比了华为。苹果在发布会上展示了对比图，称A13仿生芯片GPU和CPU（中央处理器和图形处理器）表现远超众多安卓竞争对手，图中列出的竞对包括三星、华为和谷歌。

对此，@中国日报官微发表评论称，苹果新品发布会上，首次把华为列为竞品。#苹果首次对比华为#，这是对华为的巨大竞争压力，也是对华为的肯定。