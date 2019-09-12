iPhone 11/Pro/Max已发布，苹果10月发布会还有什么新品期待

9月12日消息，据外媒报道，苹果2019年9月的秋季发布会已经尘埃落定，此前的大多数传闻几乎都在这次盛会上得到了证实。但即便如此，苹果还有许多没有公布的惊喜，它们可能在10月份的苹果后续发布会上亮相。

16英寸MacBook Pro

按照传统，我们没指望苹果会在9月发布新一代MacBook Pro，甚至其根本不会在今年晚些时候推出。苹果已经在5月份用新的处理器升级了MacBook Pro，因此除非有很好的理由，否则苹果可能不会在推出此类新产品。

但知名苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）预计，苹果将最终摆脱困扰其笔记本电脑多年的蝴蝶键盘。他和彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）都非常坚定地表示，苹果新笔记本电脑将在2019年上市，而不是推迟到更晚。

IHS Markit分析师杰夫·林（Jeff Lin）甚至曾认为，新版本的16英寸MacBook Pro可能会在今年9月上市，但现在大多数人预计它会在10月份亮相，届时苹果也将展示新的iPad和Mac。

新款iPad Pro

在刚刚结束的发布会上，苹果推出了10.2英寸、售价329美元的第七代iPad，它给我们留下了深刻的印象。据彭博社报道，iPad Pro今年也将进行升级，我们期待在11英寸和12.9英寸的iPad Pro上采用更快的处理器和改进的摄像头。

传统上，苹果最昂贵的iPad往往也会配置其最强大的处理器，所以iPhone 11上应用的A13仿生芯片，也可能在今年10月引入iPad上，成为A13X芯片。

蓝牙追踪器

在刚结束的发布会上，苹果悄悄地推出了一款特殊芯片，即名为Apple U1的超宽带无线电波，旨在帮助你用iPhone定位东西。具体地说，iPhone 11可以找到其他内置相同U1芯片的苹果设备，但其目前唯一的功能是让你只需指向别人的手机就可以与AirDrop分享照片。

不过，可以肯定，苹果不会就此止步，因为苹果自己的iOS 13代码表明，该公司正在测试类似Tile的蓝牙追踪器，你可以将其附加到现实世界中的其他东西上。比如放在钱包里或钥匙上，并用苹果的Find My应用程序找到它们。

苹果也很有可能在未来的iPad中植入U1芯片，以便当它们卡在沙发垫之间时，更容易找到它们。苹果可能不会在新的AirPod中植入这种芯片，尽管这样做可能对用户更有帮助。

Mac Pro、Pro Display XDR

自6月份以来，就有传闻称苹果重新设计的模块化台式机Mac Pro（6000美元以上）和异常漂亮的显示器Pro Display XDR（5000美元）会在“今年秋天上市”，但我们尚未看到它们的身影。不过，苹果可能在10月份的活动中与新的MacBook Pro同时亮相。

新Apple TV机顶盒

苹果即将在11月1日推出Apple TV Plus订阅服务，更不用说Apple Arade了。但该公司的旗舰产品Apple TV 4K机顶盒已经推出两年了，而且苹果仍在销售四年前推出的Apple TV HD机顶盒。苹果会在10月份引入配置新处理器的机顶盒，以便更好地运行这些服务吗？

有传言称，苹果将推出配置A12芯片的新Apple TV机顶盒，但目前尚不清楚苹果具体何时会推出它。

新型降噪耳机

几个月来，始终有传言称苹果AirPods的高端Pro版本会增加防水和降噪能力。苹果分析师郭明錤和DigiTimes都曾预计，苹果可能在2019年发布新款AirPods。但彭博社后来表示，它们已经被推到2020年发布，所以10月份可能不会现身。

去年，郭明錤和彭博社还提到了一款耳机，它与可能在2019年下半年发货的高端AirPods不同。但自那以来，传言一直很少。今年3月，据苹果工程师们透露，他们在开发过程中经历了一段艰难的时期，甚至产品可能会被淘汰。

更便宜的HomePod

如果可以在不花费近299美元的情况下购买苹果HomePod智能音箱，那岂不是很好，更不用说发布时的349美元定价了？有传闻称，苹果正在开发更便宜、体型更小的HomePod，里面的扬声器驱动程序更少，售价可能在150美元或200美元。但彭博社表示，就像新的AirPods一样，或许它要到2020年才会现出真面目。

反向无线充电

在苹果主题演讲前不到24小时，一个看似真实的iPhone传言突然被戳破：新款iPhone并未包括双向无线充电功能，即用手机为AirPod无线充电。

分析师郭明錤表示，这项功能之所以被取消，是因为它不符合苹果的效率标准。苹果有可能通过软件更新来实现这样的功能，但这需要更多的测试和认证。苹果2020年款iPhone或许能实现这一目标。

Apple Watch睡眠跟踪

很多人都期待新的旗舰Apple Watch发布时能够提供新的旗舰功能，但周二推出的Apple Watch Series 5并未提及苹果传言的睡眠跟踪功能。

彭博社的古尔曼最初报道称，如果测试成功，苹果将在2020年之前将其添加到Apple Watch中。而9to5Mac的吉列尔梅·兰博(Guilherme Rambo)表示，这个功能可能在本周可用，但苹果可能会将其保存下来，以备未来的WatchOS更新。

以iOS 13和iOS 13.1为例，苹果最近表示，该公司更愿意在多个软件版本之间错开发布新功能，而不是在发布时一股脑地全部推出来。

指纹识别器回归

今年iPhone的安全登录速度应该会更快，这要归功于苹果所谓的Face ID扫描仪，它可以从更多的角度识别人脸，为此提高识别速度30%。但如果你希望试用指纹传感器登录，最新传言是，苹果将在2020年或2021年款iPhone的玻璃屏幕下安装指纹传感器。

大多数苹果竞争对手都采用了屏下指纹传感器，而且多年来一直有传言说它会被应用到iPhone上，但这种技术的登录快速和准确性都有待提高，为此苹果可能希望技术变得更成熟时采用。

5G iPhone

在采用5G蜂窝网络之前，苹果可能会采取等待策略，这有两个明显的原因：

第一，5G几乎还不存在。

第二，在使用英特尔5G调制解调器的计划失败时，苹果不得不彻底改变态度。据报道，苹果被迫与高通就所有诉讼达成和解，以便其可以使用高通作为供应商。这最终扼杀了英特尔的调制解调器业务，随后苹果将其收购。或许，苹果会在2020年推出5G iPhone。

苹果眼镜

许多科技媒体和分析人士都暗示，苹果可能会在2020年而非2019年推出苹果眼镜。从好的方面来说，我们刚刚从苹果那里得到了看起来像是第一次含蓄含的确认，这样的设备实际上正在测试中。