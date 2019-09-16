苹果iPhone 11/Pro发布后看到iPhone 4影子，摄像头和显示屏成最大卖点

9月16日上午消息，苹果公司上周推出了最新一代智能手机iPhone 11，这难免不让人想起了它的前辈——2010年6月初推出的iPhone 4。和iPhone 11一样，这款手机改变了苹果的命名方案和设计语言，其最大的卖点也是摄像头和显示屏。它是iPhone系列毫无争议的巅峰，也创造了苹果手机产品的多个“第一次”。

在它之前，iPhone 3GS的背部是光滑弯曲的弧线设计，由塑料制成。当时的设计者Jony Ive为iPhone 4设计了一个暴露在外的不锈钢框架，夹在两块强化玻璃之间——这个方案后来几乎被所有的手机制造商所效仿。

它的屏幕和拍照都是当年最佳

iPhone 4向世界普及了“视网膜显示屏”的概念——将像素密度提高了一大截，326ppi的像素密度高于印刷常用的300ppi标准，让人难以看出屏幕像素点。

为了实现326ppi的像素密度，苹果公司将HVGA屏幕的分辨率提高到原来的四倍，也就是屏幕从320x480像素增加到640x960像素。这种简单的倍数关系，让iOS 4系统能快速升级现有的应用，并获得高质量的显示效果。

得益于苹果对图像质量的追求，iPhone 4的拍照效果也得到了大幅提升，全新的500万像素传感器拍摄的照片质量令人印象深刻。此外，这是第一个能录制720p/30fps高清视频的iPhone。那时候720P还是主流标准，1080P视频在2010年才流行起来。

iPhone 4虽然只有500万像素，但当年画质吊打800万像素的手机

有趣的是，当年的iPhone 4采用了不锈钢框架和双面玻璃材质。九年之后，iPhone 11也使用了同样的材料。当然，iPhone 4的摄像头是与玻璃背面平齐的，而不是有几个凸起。

iPhone 4的推出，还标志着苹果公司的另一个第一次：首次加入前置摄像头。

它的主要目标是启用新的FaceTime视频通话功能，这是一个苹果自己的解决方案，而不是当时的3G视频通话标准。

借由iPhone 4，苹果推出了自己的视频通话服务Facetime

iPhone 4在当时大受欢迎，也成了寿命最长的iPhone。该产品于2010年推出，直到2014年才在印度作为中档和入门级产品上市。随着时间的推移，它的系统一直更新到了2013年的iOS 7系统。

当然，这款产品并不完美，当时它也经历了“天线门”这种严重的问题。手机的天线被连接到暴露在外的金属框架上。手握着手机的时候，天线会被短路，导致信号下降。

但没想到，这个金属边框让iPhone 4翻车了

史蒂夫·乔布斯在之后为天线门事件单独召开了一次沟通会，他辩解称所有手机都有类似问题，并给所有iPhone 4用户免费送了一个价值15美元的bumpers保护壳。当时这件事就这么过去了。

乔布斯说，信号不佳问题不是iPhone 4独有

后来的iPhone 4s重新设计了天线，避免了信号接收问题，但bumpers保护壳成了非常受欢迎的产品。

如果要来个排名，iPhone 4的历史地位可能仅会排在初代iPhone之后，它普及了高分辨率屏幕，将手机拍照质量推到了一个新高度，并引入了金属+玻璃的三明治设计风格。所有这些，在iPhone历史，甚至手机历史上都是重要的节点。

iPhone 4也是乔布斯亲自上台发布的最后一部手机产品，在之后一年的10月，库克上台发布了iPhone 4s，仅仅两天之后，乔布斯离世。所以很多人说，4s的“s”是对乔布斯的纪念——虽然这种说法是错的，但人们更愿意相信它是真的。