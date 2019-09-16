忘记苹果iPhone/iPad锁屏密码怎么办？外媒支招

IT之家9月16日消息 虽然苹果已开发出Face ID和Touch ID等生物识别验证技术，目前已很少有人通过密码解锁自己的iPhone或iPad了。不过密码解锁设备仍然是一种极为重要的解锁方式，而用户在不慎忘记了自己的锁屏密码的条件下应如何访问iPhone或iPad呢？近日有外媒便给出了答案。

方法1：通过iCloud还原

如果用户在自己的iPhone或iPad上启用了“查找我的iPhone”功能，则可以远程擦除设备。请注意，这将删除设备中的所有数据，但您可以在事后通过iCloud备份恢复。

以下是通过“查找我的iPhone”恢复iPhone或iPad的具体流程：

转到iCloud.com

使用您的Apple ID登录

点击“查找iPhone”

在地图上查找自己的iPhone并单击它

点击“删除iPhone”后iPhone或iPad将被完全恢复出厂设置。

方法2：通过iTunes恢复

如果用户没有启用“查找我的iPhone”或者无法通过iCloud成功删除还可以通过iTunes执行此操作。

第一步是将iPhone或iPad置于恢复模式。

iPhone X或更高版本以及iPhone 8和iPhone 8 Plus可以通过按住侧面按钮和其中一个音量按钮，直到出现电源关闭滑块。拖动滑块以关闭。按住侧面按钮的同时连接到计算机。继续按住侧面按钮，直到看到恢复模式屏幕。而iPhone 7，iPhone 7 Plus和iPod touch（第7代）则需要关闭设备电源。按住音量调低按钮的同时连接到电脑。继续按住音量调低按钮，直到看到恢复模式屏幕。而iPhone 6s或更早版本，iPod touch（第6代或更早版本）或带主页按钮的iPad：关闭设备电源。按住主屏幕按钮，将设备连接到计算机。继续按住主屏幕按钮，直到看到恢复模式屏幕。

一旦用户完成上述操作，iTunes（或Finder，如果你正在运行macOS Catalina）会告知用户“iPhone存在问题，需要更新或恢复它。”单击“恢复”，用户的iPhone，iPad或iPod touch将清除所有内容和设置，之后用户可以将苹果设备设置为新设备或从iCloud备份恢复并为设备设置新的密码。