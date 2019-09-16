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微软Edge团队重新塑造三星Fold等折叠屏手机网页体验

2019-9-16 9:22:17来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月16日消息 折叠屏手机和平板电脑的出现，打破了设备固定变化外形的局面，随之而来的体验交互也会发生了改变。

为了特别帮助Web开发人员，微软提出了一种新的API，可以帮助开发人员更好地规划其页面布局，以考虑折叠屏设备的可变属性。

微软新的API为Window Segments Enumeration API，目的是帮助开发人员在跨越多个显示屏的窗口中有效地执行相同操作并帮助做出反应，比如触摸键盘的弹出。

根据微软内部产品团队，目前与可折叠体验相关的一些问题是：

  • 硬件差异：优化的网页可以完美地在三星Galaxy Fold等设备上运行，但在类似硬件上可能存在技术难题。

  • 折叠功能和状态：确定可以安全渲染的区域（折叠或展开）时出现的问题。

  • 软件问题：网页的某些部分可能由软件键盘和其他软件相关区域（包括通知）发生。

  • 未来：开发人员希望有一种稳定的方法来测试他们的硬件。

微软建议使用“Window Segments Enumeration API”来表示位于相邻显示器上的窗口的区域甚至尺寸。

Window Segments表示位于单独（相邻）显示屏上的窗口区域（及其尺寸）。Window Segments以CSS像素表示，并通过JavaScript API公开，允许开发人员枚举段，包括被遮挡的区域。

它将允许多个显示屏。例如，这是一个导航应用程序。该应用程序使用‘devicePixelRatio’来计算跨越显示的窗口布局。

同样，这个概念将在一个被遮挡的区域中起作用：

最后，我们在页面上有一个电子邮件地址消息的示例，其中包含软件键盘和另一部分的选定邮件：

根据微软公司的说法，现有的API可用于改善可折叠设备的体验：

  • Presentation API

  • Screen Enumeration API说明程序，它将提供有关物理屏幕配置的信息。

  • 窗口放置API解释器

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关键词：折叠屏手机EDGE微软

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