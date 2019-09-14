微软新专利：Surface折叠屏可用流体铰链减轻显示屏压力

IT之家9月14日消息 微软刚刚获得了一项新的Windows 10折叠屏设备的专利，可用于备受期待的Surface Centaurus双屏或折叠屏。在提交的文件中，微软已经详细介绍了一种新的基于流体的技术，以减少旋转过程中的显示屏压力，并提高这种复杂设备的耐用性。

▲Surface概念设备图

可折叠设备具有由塑料制成的柔性屏幕，并且具有复杂的铰链设计，使得设备相比起智能手机和二合一平板设备等更加脆弱。太复杂的铰链系统最终会失败，但微软似乎已经发现了一种使铰链和旋转能力更强的技术。

美国专利商标局于9月12日发布了一项名为“HINGED Device”的专利，展示了微软的另一项创新设备。该专利涉及一种双屏可折叠装置，其具有流体填充的可变形构件，使得柔性显示器可保持最小弯曲半径。

如上面的附图中可以看到的，流体填充的可变形构件定位在柔性显示器和铰链系统之间，以便于平稳旋转。

“腔限定元件可以限定一个或多个可以包含流体908的腔。腔限定元件可以是任何类型的柔性材料，例如各种聚合物，其对流体是不可渗透的（密封腔内的流体）。流体可以是任何类型的气体或液体。在所示的实施方式中，流体是半粘性流体，其在装置的操作温度下在腔内缓慢移动。例如，流体可以是油，例如植物油，以及其他流体，”微软公司指出。

目前，解决可折叠智能手机的耐久性问题仍然是一个未实现的挑战，尽管这种情况很快就会发生变化，微软的Surface Centaurus可能带来创新型的解决方案。