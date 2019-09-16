苹果iPhone 11 Pro初体验：强烈吐槽后能否成下一代真香机

9月11凌晨，苹果2019秋季新品发布会落下大幕，不出意外地带来三款新iPhone--iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max。今年还是iPhone诞生的第十二个年头，按照我们国人的传统来说，今年也可以说是iPhone的本命年，是承前启后的一个轮回，那么全新的iPhone 11系列产品能否引领者苹果开创一个全新的时代去成就更大的辉煌？

可能是由于现在新品保密工作太难做了，发布的新iPhone跟会前曝光的真机渲染图等资料几乎完全吻合，甚至这次连新品的命名都被完全击中（iPhone 11 Pro Max是目前最长的iPhone命名）。少了些意外惊喜之后，留给大家的第一感觉几乎都是波澜不惊，再加上这一代在产品设计层面依然跟上代区别不大，还有备受争议的“浴霸”三摄组合，因此会后依然是被各路吃瓜群众花样吐槽，都说iPhone 11系列配不上这次发布会的主题“致创新”。

事实上果真如此吗，在参加完新品发布会并迅速在体验区把玩过三款iPhone 11系列真机之后，不妨跟大家简单分享点个人观点。

到底什么才是iPhone用户想要的创新？

要回答这个问题，又不得不提起2010年乔布斯亲自发布的iPhone4，这是被外界评价为对iPhone十二年乃至整个智能手机行业影响最深的一款产品。很多人现在看苹果iPhone发布会，都想得到像当年从iPhone3GS升级到iPhone4时那样让人欢呼雀跃的改变，从设计、体验、性能等全面进化升级，让人有种由内而外耳目一新的感觉。

但实际情况是，现在随着智能手机的快速升级进化，再加上苹果iPhone自身影响力的不断放大，要像重现当年那样的突破实在太难。不是说苹果没那个技术实力，而是现在苹果绝不允许iPhone这样的核心产品在用户体验层面有半点闪失，不为了改变而改变，稳中求进去突破创新才是王道。

虽然这代iPhone 11系列新品在设计层面相比上代确实几乎没区别，刘海屏设计风格沿用三年以及并不新鲜的“浴霸”三摄组合遭到用户的吐槽也都正常，但实际上，这代iPhone 11系列在屏幕显示、以A13为代表的硬件性能、全新的双摄/三摄体验、电池续航等跟用户体验息息相关的核心环节都有重大升级。此外，苹果多年来构建并逐步完善的这套基于iPhone硬件本身的iOS生态系统则是抵御安卓厂商们进攻的最核心武器。很多人尽管并不认同iPhone的产品设计理念，但却离不开iOS带来的顺畅体验。

这些层面的改变创新，在你没真切触摸把玩到真机后是完全无法感受到的，毕竟只看发布的图片就会有种先入为主的感觉，这也是为何最近几年每代iPhone发布后第一时间都各种被diss，但首销上市后却依旧很火爆，该买的用户在体验完真机后还是会义无反顾下单入手。

简而言之，关于创新，用户想要的太多，不是苹果不愿意给，只是要在保证用户核心体验的前提下，如何去做权衡。另外，苹果最近几年的iPhone都着重在产品细节去打磨提升，比如iPhone X上首次出现的刘海屏至今都被友商吐槽，说其在全面屏时代的今天已经落伍了，但隐藏其中的Face ID配合强大的A系列仿生处理器，依然是目前技术条件下，整体体验最佳的解锁以及支付解决方案，用过你就知道，无论是便携性、稳定性以及安全性都堪称行业标杆。当然，前提是你能接受刘海屏的设计风格。

把玩过iPhone 11系列之后依然是那种顺滑的快感

回到这次发布的iPhone 11三款新品，由于是去年三款iPhone新品的对应升级款，加上屏幕尺寸这些都没有变化，因此整体握持感并没有太明显的区别，但iPhone 11 Pro系列的两款产品由于这次采用了不锈钢金属中框+亚光玻璃的搭配，通过全新的光学涂层处理，触摸起来个人觉得相比去年的XS系列更加顺滑，尤其对那些青睐小屏的用户来说，相信5.8英寸的iPhone 11 Pro会是你的不二之选。

另外，这代iPhone 11 Pro系列引入了全新的暗夜绿色，发布会后第一时间冲到体验区拿在手里，我第一感觉都怀疑自己是否拿错。相比iPhone 11那种时尚鲜活的绿色，11 Pro系列的绿色可以说绿得不那么明显，整体显得低调沉稳，一如早些年苹果首次打造金色iPhone的风格一样，不那么显眼但能让你看着用着很舒服。

屏幕显示一直是iPhone产品最核心的优势，这代iPhone 11 Pro系列上的OLED屏幕更进一步升级，官方称之为超视网膜XDR显示屏，显示效果依然非常出色，200万：1的对比度，支持P3广色域、HDR显示以及原彩显示，取消原有的3D Touch引入全新的触感触控。

值得关注的是，这次iPhone 11 Pro系列引入全新的峰值亮度概念，有800尼特和1200尼特两个峰值亮度，强光环境下最高800尼特，观看HDR照片或者视频等特殊情况时会自动提升到1200尼特。系统会根据适用的场景自动切换，无需单独设置，这么做的好处自然是保证用户观看效果时，大幅优化续航体验，毕竟屏幕是耗电大户。

强悍的A13仿生处理器是体验升级的源动力

A13仿生处理器绝对是这代iPhone 11系列核心的一个改变，尽管依然7nm制程，但工艺更加先进，从芯片底层架构上进行升级，晶体管总数量由A12上的69亿提升到现在的85亿，因此在保持六核心设计基础上（2大核+4小核）性能显著提升，核心主频相比A12足足提升20%的同时，功耗方面大核最多降低40%，小核心也可最多降低25%。

GPU方面，同样也在提升20%的同时最多降低30%功耗，还有在机器学习以及神经网络引擎方面（NPU）继续提升，8核心神经网络引擎速度提升20%功耗降低15%，为双摄/三摄、Face ID以及AR类app提供强有力支撑，机器学习方面新增两个学习加速器，能以过去6倍的速度执行运算，让CPU每秒可进行一万亿次运算。

总之，苹果自研的最新A13仿生处理器依然是业界最强，在提升性能的同时还优化功耗保证续航，苹果官方在发布会现场已经公布相关实测数据，后续我们在拿到评测机之后会进一步测试验证，看看是否继续吊打各大友商旗舰机。

三摄iPhone 11 Pro系列带来不一样的玩法

最后再说说拍照，第一眼看到双摄/三摄的iPhone 11系列真机，很多人都颇有微词，包括摄像头的“浴霸”排布方式等。外在观感因人而异不做评价，但内在却是实实在在的提升，苹果新的双摄和三摄相比友商确实有很多不一样的玩法。

就拿争议最大的三摄iPhone 11 Pro系列来说，1200万像素长焦镜头+1200万像素广角镜头+1200万像素超广角镜头，其中广角和长焦两颗镜头都支持光学防抖，从长焦到超广角视野可实现4倍光学变焦，沉浸式的切换画面，切换过程非常顺滑流畅，亲身把玩才能感觉到。

而在视频拍摄方面，通过智能HDR以及防抖功能，可以拍摄高达60桢的4K超高清视频。此外，还支持通过超广角实现4倍取景，并在实时切换变焦的同时能保证音频录制与场景保持一致，堪称新一代视频拍摄神器。

另外，iPhone 11 Pro系列在三摄镜头调用方面，能很好保持曝光、白平衡和色彩完全一致，无缝切换。这是目前绝大多数安卓多摄旗舰手机所无法实现的，通病都是镜头切换有停滞感，每颗镜头之间的色彩表现有偏差。三摄iPhone 11 Pro系列还带来了优化升级的夜景模式、人像模式，甚至前置1200万像素镜头除了依然支持60桢4K视频录制之外，还可以拍摄120桢慢动作视频。

续航体验方面，官方发布了数据参考。总之，在性能提升的同时，续航不打折还有小幅升级，其中iPhone 11相比XR提升1个小时，iPhone 11 Pro相比XS提升4个小时，iPhone 11 Pro则相比XS Max提升5个小时，这样的结果至少让观望的用户心里有底。

当然，现场体验真机的时间实在很有限，只能对这代提升的几个核心部分简单体验，更详细的评测只能等真机到手给大家进一步呈现。

为何新发布的iPhone 11系列会无缘5G

5G是今年新iPhone 11无论如何都无法回避的话题，尽管官方在发布会上只字未提，但毕竟今年是5G商用元年，同时很多友商也都在跟进推出了试水的产品上市销售，因此对于那些观望的换机用户来说，自然是迫切希望iPhone 11也能支持5G，短期内是否用得上先不说，毕竟有总比没有强。但很遗憾，今年新iPhone不支持，什么时候会上不清楚，预计最快也要等到明年。

其实关于iPhone今年对5G的态度，早在发布会前行业内就几乎达成一致意见，普遍认为这个时间节点实在找不到iPhone会上5G的理由，因此会后出现这样的结果也在意料之内和情理之中。

至于今年新iPhone为何会无缘5G，大致可以从这三个维度来分析：

第一，苹果iPhone谨慎的产品更新策略。对于每年只更新一次的iPhone来说，单一产品的销量庞大用户覆盖面太广，每次在新品上引入重大的新功能都需要反复考量，5G自然是好，但现在5G手机并没有很好地解决好核心用户体验问题，现在市面上能买到的5G手机几乎都有一个显著特性--厚重。由于要新增5G基带，为提升信号表现势必要对机身内部的天线设计和元器件进行重新布局，而为了保证续航又得上大电池增加机身的重量和厚度，对于iPhone来说，这是完全不能接受的。

苹果断然不会贸然拿核心iPhone产品来试水5G，也不会像其他友商一样，基于某款现有产品推出一款试水的5G手机先抢占先机，这不符合iPhone一惯谨慎的产品更新策略，一旦出现大面积的用户投诉问题，这对于iPhone这块金字招牌和苹果公司本身都影响太大。

第二，目前的5G网络部署未能让用户体验最佳。今年虽然是5G元年，但用户能否用上5G最核心的还取决于运营商的网络建设，基建方面的资金成本和时间成本非短期能够达成。运营商花大钱在部署建5G基站布局5G网络的同时，还要兼顾好目前4G网络的核心体验，这都需要时间去消化。就拿国内来说，目前也只局限在北上广一线城市的部分核心区域有5G网络覆盖，而且目前测试显示整体相对稳定性还较弱，跟别说全国范围内的5G网络布局，明年这个时候可能是相对推出5G手机的最佳时机。

第三，苹果5G基带芯片的问题。在基带芯片上，苹果跟高通这两家巨头多年来的恩怨情仇就不再赘述，至少两家目前是达成合作。据说在花大价钱收编原有英特尔基带芯片业务之后，除了目前继续跟高通保持战略合作之外，苹果也在全力推进自主5G基带芯片的研发量产，这同样需要时间，至于这代的iPhone 11系列用的是哪家基带芯片，相信用不了几天就会有最终结果揭晓。

老规矩：最后分享点购买参考建议

问题1：有槽点又有升级的新iPhone 11还值得买吗？

大致了解完这代新iPhone 11的特性之后，就回归到一个实际又严肃的话题，到底买不还是不买呢？小编个人觉得还是得因人而异。在你认同刘海屏设计理念的基础上，又可以接受价格的话那可以买。但如果你现在手头上已经有iPhone XR或者XS系列，倒并不是太建议入手，毕竟上一代的产品放到现在来看，体验依然很出色，运行新的iOS 13系统依旧很流畅，但如果你是iPhone 7系列或者更早之前的iPhone手机用户则可以考虑。

是否考虑换机其实就一个核心原则，依据实际情况，量力而行，切不可盲从。当然，买之前还是强烈建议先去苹果体验店触摸下真机再做决定。对于那些不差钱的主来说，兴许也不会熬夜看直播，看见新的暗夜绿色可能就会毫无犹豫下单购买，毕竟这代的三摄iPhone 11 Pro系列拿在手里还是很扎眼的，人群中一眼就能认出来。

问题2：三款全新的iPhone 11该如何选择？

三款iPhone 11系列对应去年三款产品，尺寸没变对应的存储容量版本也没变化。而且值得关注的是，备受国人喜爱的双卡双待功能也终于支持iPhone XR的升级款--iPhone 11，这对于售价最有竞争力的iPhone 11来说自然是重大利好消息，而且iPhone 11的核心硬件性能又能保证，多彩的机身配色有更多选择空间。

但如果你不考虑价格因素，在喜欢相对大屏或者小屏的握持感，同时对屏幕显示以及拍摄体验有着较为苛刻的要求，那么毫无疑问，iPhone 11 Pro系列将是你最佳的选择。

关于iPhone 11系列的行货价格，官方也在第一时间公布，苹果终于没有再继续涨价，整体上保持去年价格区间的同时小幅下调，其中iPhone 11的价格相比去年iPhone XR降价明显，今年64GB版iPhone 11起售价直降千元调整至5499元起。另外，512GB的iPhone 11 Pro Max顶配版依然是12699元，相比去年同样512GB的iPhone XS Max顶配版12799元的价格便宜100元，可以说几乎没变化。

看得出来，友商们的努力和进步确实也让苹果感受到了些许压力。不管如何，价格略微下调对于消费者来说自然是好事，而对苹果来说，在保持品牌影响力的同时，除了能直接提振市场销量之外还能俘获用户对苹果的认同感，算起来也不亏。