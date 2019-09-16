内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

分析师：苹果5G iPhone会沿用石墨片设计

2019-9-16 15:52:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月16日消息 天风国际分析师郭明錤在最新的报告中指出，“我们认为均热板（VC：Vapor Chamber）对5G手机设计并非必须，这是我们的预测与市场共识最大的差异。我们相信新款2020年下半年5G iPhone沿用石墨片设计，与华为对2020年VC需求下修50%，为2020年5G手机对均热板需求显著低于预期的主因。”

对于均热板需求下滑原因，郭明錤认为主要有三点原因：(1) SoC/处理器的主流制程在2020年将会转换至5nm/5nm+EUV，可有效降低手机功耗、(2) Qualcomm近期提供给品牌客户的5G手机参考设计中并未建议采用VC、与(3) 5G讯号在2020年尚未普及，故5G手机大多时会透过4G、或5G与4G整合的方式上网，功耗较预期低。

郭明錤预测2020年各手机品牌采用VC计划重点如下：

1. Apple。因Apple拥有软硬件整合优势，故我们预期新款2H20 5G iPhone将沿用成本更低的石墨片设计，而非市场预期的VC。

2.华为。受益于先进SoC制程与系统设计故华为2020年5G手机功耗低于预期，因此我们下修华为2020年VC需求至5,000–6,000万片(vs.市场共识的1–1.2亿)。我们相信华为将大量采用热管或热管+石墨片取代VC。

3. Samsung。市场预期Samsung 5G A系列手机也将采用VC。但我们相信，仍只有最高端的S系列与Note系列会采用VC，故Samsung VC需求将低于预期。

4.其他中国品牌。因(1)大量采用功耗较低的Qualcomm与联发科中端5G芯片、与(2) 5G手机几乎只支持Sub-6 GHz，功耗较低。故采用VC需求低于预期。

市场预期2020年VC每个月的需求为2,000万片或更多，然而，郭明錤预期每个月VC需求仅约900–1,000万片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有