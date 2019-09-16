安装Windows 10补丁KB4515384后，部分用户遭遇网络适配器和操作中心Bug

IT之家9月16日消息 Windows 10 KB4515384是微软于9月10日发布的最新累积补丁更新，修复了高CPU使用率错误和多个漏洞。

微软最初表示该累积更新没有任何已知问题，但现在已更改更新日志以确认影响“开始”菜单和Windows搜索的Bug。微软还在此累积更新中确认了游戏音频问题。

看起来Windows 10 KB4515384也受到了其他几个问题的困扰，包括禁用以太网或WiFi连接的错误Bug。许多用户在Microsoft社区论坛、Reddit和Windows 10反馈中心报告，网络适配器在应用此补丁更新后已停止工作。

“累积更新（kb4515384）导致NIC无法启用的code 10 error。从Intel或Windows Update源重新安装网络驱动程序无法解决问题。但是，在更新完全解决问题之前，通过“程序和软件”面板或使用还原点更新可以解决问题，”用户记录了反馈中心的错误。

如果你受到网络适配器损坏的影响，可以在设备管理器中禁用并重新启用适配器，并且可以在系统重新引导后再次使用适配器。如果没有任何效果，你应该考虑卸载此累积更新，直到微软确认该错误并提供解决方法。

如果你在更新后遇到Windows 10设备上的操作中心问题，那么你并不孤单。许多用户报告Windows 10 KB4515384损坏了操作中心，并且Microsoft社区论坛上的帖子指出在安装修补程序后无法打开操作中心。

同样，过去几天，任务栏和操作中心损坏的报告显著增加。

其中一个Bug阻止用户打开固定到任务栏的应用程序图标。