iPhone 11深度体验：不止加量减价继承真香体质，更是iPhone新基准

今年的三款新iPhone，想必各位都已经如数家珍，首次以Pro为后缀的两款机型继承了XS系列的绝对旗舰地位。而去年一开始不被看好，后来成为真香机代言的iPhone XR，则直接被纳入了正统数字系列，其升级机型也就是iPhone 11，这个调整看起来颇有种古代宠妃被抬旗赐姓的意思。

这次直接将XR的继任者披上11的外衣，想必苹果也是想继续去年XR的强劲势头，要知道以往iPhone的销售主力军都是数字系列。通过5499元起的定价更不难发现，苹果已经将主力机型的起始价格回归到iPhone 7时代，在2019年国产手机都不断做溢价，做品牌升级的环境下，苹果的价格回归玩起来也是毫不手软，让一众网友再次喊起“真香预警”。

那么这次iPhone 11究竟是延续XR的真香体质？还是价格回归背后藏有什么割舍？我们往下看。

型·承自XR

iPhone 11在外观上可以说90%沿袭自iPhone XR，正面依旧采用一块6.1英寸LCD屏幕，分辨率为1792x828，支持P3广色域显示，顶部为熟悉的Face ID刘海，四周边框的宽度也与iPhone XR相同。这块屏幕无论从视觉观感还是屏幕素质来讲，都是与XR一样的水准。

转至机身背部可见两款手机有了明显的不同，iPhone 11的摄像头模组被双摄占据，多出的一颗超广角镜头位于主摄下方。同时苹果的LOGO被移至后壳中部，下半部分的iPhone标志被取消。

iPhone 11依旧采用铝合金中框+前后玻璃的设计，但相比XR前后玻璃采用了双离子交换工艺，坚固程度进一步提升。抗水性能也从IP67提升至了IP68级别，机身三围与XR保持一样，甚至连重量都是一样，导致两款手机拿在手里，手感可以说一模一样。

在机身颜色方面，这次有黑白紫绿红黄六色可选，颜色饱和度调的比较低，看起来更加时尚，同时显得背部的玻璃材质更透亮。

核·A13再升级

iPhone 11的处理器升级为A13仿生芯片，不要小看每次苹果芯片的升级，在每一代手机中搭载的新功能，苹果都会将其归功于处理器升级出来的算例。那么A13芯片相比A12提升了多少，我们也来跑个分。

通过GeekBench 5跑分软件实际测试，搭载A13仿生芯片的iPhone 11单核成绩为1329分，多核成绩为3426分，相比搭载A12仿生芯片的iPhone XR，单核提升了18%，多核提升了31%，这个提升还是相当可观的，也为后边影像算法的升级埋下了伏笔。

同时A13仿生芯片的GPU性能也进一步提升，在发布会上我们看到现场演示的大型动作游戏，已经颇有端游、主机游戏的味道，贴图、建模的素质也相比原来有了不少提高。那么性能提升了不少，A13会不会又成为发热怪兽？我们也实际玩了三把王者荣耀排位赛，时间大概1个小时，并用红外测温仪对其进行测试，结果显示：

正面最高温度出现在右侧边框和底部，最高温度仅32度，背面最高温度出现在摄像头模组，最高仅33.4度，可见这次苹果针对A13的发热控制非常到位。

同时得益于A13芯片更先进的低功耗设计，可以智能控制手机需求多少性能，芯片就输出多大能力，所以在续航水平上，官方宣称iPhone 11又比iPhone XR长出了1个小时，要知道去年iPhone XR就已经是续航扛把子的存在，重度使用一天不成问题。

影·新模组配新算法

要说iPhone 11最大的改变，莫过于加入一颗超广角镜头。广角端采用一颗F1.8光圈，1200万像素摄像头；超广角端采用F2.4光圈，1200万像素镜头，广角视野可达120度，等效13mm焦距，同时双摄边上的原彩闪光灯也进行了升级，亮度相比原来提升了36%。

这次在拍照界面上，也进行了比较大的改动。首先支持全新的超取景拍摄，在主摄取景器两边，原来的黑色区域现在由超广角镜头的画面进行裁切填补。这样做不光是为了炫技，一是可以帮助拍摄者更好判断当前场景是否可以采用超广角镜头；二是按下快门后，超取景部分的图像也会得到保留，当你打开照片编辑后，发现可以把超取景部分的景象找回来，提供了更大的后期空间。

其次拍照界面的选项从置放于顶部改为上滑拉出，这样做可以兼顾iPhone屏幕越来越大的情况下，有更好的单手操作体验，也使得拍摄时可以更快的调整参数。

下面我们言归正传，通过实际样张来看下这次iPhone 11的拍照表现，是否有发布会上描述的那么出色，同时我们也找来安卓机皇Galaxy Note 10+进行对比。

白天光线充足情况下，iPhone 11与Galaxy Note 10+成像水平难分伯仲，二者只是在色彩还原上的取向稍有不同，从这张样张可以看出，Note10+对于天空颜色的处理更加讨好人眼，而iPhone则是尽可能的真实还原。二者成像的解析力、对鲜艳色彩的还原度，以及照片的通透度都在同一水准。

通过这组对比样张可以看出，Note 10+对于颜色还原更加浓艳，第一眼看上去确实更加好看，但仔细观察照片会发现，iPhone保留了更多细节。比如楼体上的PRADA广告牌，iPhone依旧有光影和质感存在，而Note 10+则处理的像一张油画。

iPhone 11首次加入了超广角模式，我们在同一场景下打开超广角拍摄，Note10+和iPhone直接观感依旧难分伯仲，同样的广角视野，几乎相同的边缘畸变控制，只不过在画面暗部亮度上，iPhone稍胜一筹，保留了画面更多的细节。

这组对比了iPhone 11的广角端和超广角端的样张，可以看出二者的白平衡、色彩还原在同一水平，这个表现要强于目前市面上不少手机。同时通过这组对比也可以看出，120度超广角镜头的加入，可以获得更具视觉冲击力的照片。

iPhone 11由于超广角镜头的加入，可以计算视距差，人像模式也终于不在像XR那样纯依靠算法识别人物进行，所以除了拍摄人物之外也可以拍摄动物、静物等。这组人像模式样张，二者依旧表现相当，三星整体画面亮度更高，并对人物进行了美颜处理，看来起观感更高，iPhone则依旧是真实还原。

如果说原来的iPhone日间一条龙夜间一条虫的话，如今iPhone 11上夜间模式的加入，终于能跟安卓阵营的超级夜景抗衡，并且一下到了难分伯仲的地步。在亮度低于10流明的场景下，iPhone 11会自动打开夜间模式，增加曝光时长。通过这组样张可以看出，暗部的保留与Note10+相同，但画面右侧的高光部分还抑制的更好一些，画面亮度也与原来相比有很大的改善。

而且iPhone 11的夜拍非常干净，噪点控制的非常的好。这是一组夜间超广角样张对比，iPhone 11不论是在高光的抑制，还是天空噪点的压制都胜出Note10+一筹，Note10+更是在照片左上角有了诡异的紫色噪点，非常影响观感。

夜晚打开人像模式后，iPhone 11相比前代iPhone有了明显改善。同时得益于算法的跟进，iPhone可以将照片分区块进行优化，例如人的面部可以分别优化额头、脸颊、下巴等。通过这组对比样张可以看出，iPhone的人物面部光线更加均匀，同时整体人物亮度更高。

为了让大家更直观的感受到iPhone 11的夜景模式，这组样张在同一场景对比了iPhone XR，我觉得已经不用过多分析，通过肉眼即可一眼看出相当大的差距。

再说一下前置方面，iPhone 11前置搭载一颗1200万像素超广角镜头，本次有一个颇为有意思的功能，当相机竖置时取景范围和原来相同，但当你把相机横过来，视野会自动切换到广角，可以容纳更多的背景以及人物，方便多人自拍合影以及与背后景物合影。

同时前置摄像头首次加入了超慢动作视频拍摄，可以与后置相机录制相同规格的慢动作视频，可玩性大大提高。

在本次相机交互界面上，还有一点改变就是进一步打破了拍摄照片和视频的界线，现在在拍照界面下长按快门即可开始录像，同时将快门键像右划动即可锁定为摄像模式；而不点击快门，直接向左划动快门则可开始连拍，官方称之为Quick Take功能。

在iPhone 11的摄像模式中，最高可以拍摄4K 60FPS HDR画面，同时支持从0.5倍到5倍的变焦操作，变焦体验也与照片拍摄时一样顺滑，在视频录制过程中，镜头切换的抖动几乎没有

官方宣称这代iPhone拥有更高的宽容度和影院级防抖，我们也实际测试了一下，在广角镜头下，防抖和宽容度确实有提高，但在超广角镜头录制的情况下，画面的抖动会变大，同时视频中的噪点会增多，这也跟超广角镜头对进光量的需求更严苛有关。

魂·iOS 13的一些小改变

由于深色模式的加入，iOS 13是近几年少有的备受期待的iOS更新，但我这里想提两个细节的更新，对于全新的iPhone 11系列增益更多。

首先照片、视频的编辑能更强。随着iPhone 11系列影像系统的提升，在可以拍摄更加强大的照片和视频同时，系统自带的编辑能力也相应提升。现在你不但可以对照片进行剪裁、各种参数的调整，对视频依然可以做到，并且有着不错的响应速度。

其次iOS 13全局使用Haptic Touch功能，也就是长按桌面图标可以弹出快捷菜单。由于3D Touch功能在iPhone 11系列上被全部下线，取而代之的这个功能可以补足这块的体验，同时也进一步统一了三款机型在交互上的不同，要知道去年的XR可是没有快捷菜单可用。

力·充电小有遗憾

最后我们来说一下大家的关心的充电方面，很遗憾iPhone 11没有像iPhone 11 Pro和Pro Max两款机型那样，得到随机附赠的18W快充头。在iPhone 11的包装盒中，依旧是你熟悉的五福一安，不过iPhone 11是支持18W快充的，我们也实际用两款充电头，进行了充电测试并记录速度。

实际测试发现，使用18W快充头110分钟即可充满，而使用五福一安进行充电，则需要175分钟。同时使用18W快充头可以在半小时充电45%，回血速度还是很快的。

总体比较下来，使用18W快充头提升了近一半的速度，这个时间的节省还是非常值得的。如果各位有多余的财力，可以考虑官网购买一套快充装备，或者看一下第三方支持MFi协议的快充设备。

总结

iPhone 11虽然外型承接于去年的iPhone XR，但与系列中顶级旗舰在体验上的差距，却远远小于XR。超广角镜头的加入不但带来了更丰富的取景范围，也补足了单摄XR人像模式的天生不足；而全新的夜景算法，A13处理器，iOS 13原生支持的Haptic Touch，这些体验与Pro后缀的iPhone丝毫不差，用真香评价丝毫不为过。

在iPhone加了Pro后缀之后，其实系列中的产品线已经开始拆分，抛开作为区分的数字，简单来看就是iPhone系列和iPhone Pro系列。这么看iPhone 11就是iPhone本Phone，不是去年iPhone XR那个被各种揣测的减配版、廉价版。而今年iPhone 11带给用户的实际体验和功能完整度，也对得起那句：这就是iPhone。

同时不要忘记，苹果已经将iPhone的基准线调回了5000元档，如果说高端旗舰苹果独占鳌头，那么这两年被不断瓜分的主流旗舰份额，苹果也打算再拿回来。这么来看下半年的手机市场也将有趣不少，相信面对如此有竞争力的价格，消费者在购机时也一定会在主流安卓旗舰和iPhone 11之间纠结一下。

而且从预购情况来看，5G的缺失似乎并没有对iPhone 11产生太大影响，消费者们最关注的还是价格与体验。根据IHS Market数据统计，2019年上半年XR全球出货量高达2690万台。不出意外的话，iPhone 11将延续如此优秀的销量表现。这对于苹果服务用户对象的扩充将带来极大帮助，充分的硬件保有量是Apple TV+或者Apple Arcade的运营基础。