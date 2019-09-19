迪士尼CEO：若乔布斯还活着，迪士尼可能已和苹果合并

9月19日消息，迪士尼首席执行官鲍勃-伊格尔表示，他相信如果史蒂夫-乔布斯还活着，迪士尼可能已经和苹果公司合并了。

迪士尼（Disney）首席执行官鲍勃-伊格尔（Bob Iger）在最新自传中写到，他认为，如果史蒂夫-乔布斯（Steve Jobs）没有在2011年去世，他们会谈论将迪士尼与苹果合并的问题。

伊格尔写到：“自从史蒂夫去世以来，公司取得的每一次成功，总会有那么一刻，我希望史蒂夫也能见证这一切。”

“我真希望在现实生活中能和他进行这样的对话，这种情景经常在我脑海中出现。更重要的是，我相信如果史蒂夫还活着，我们会将我们的公司合并，或者至少会非常认真地讨论这种可能性。”

伊格尔写到他与乔布斯的亲密关系。2006年，迪士尼以74亿美元收购皮克斯，这笔交易使乔布斯成为迪士尼的最大股东，并成为迪士尼的董事会成员。伊格尔于2011年进入苹果董事会，直到上周苹果进军流媒体业务促使伊格尔从苹果董事会辞职。

多年来，分析人士一直在猜测苹果和迪士尼可能会合并，不过两家公司的规模可能让这笔交易难以实现，尤其是在美国政府加大对大型科技公司的监管审查之际。苹果的市值超过1万亿美元。迪士尼的市值为2，460亿美元，企业价值超过3，000亿美元。如果苹果收购迪斯尼，那将是有史以来最大的一笔交易。

不过，苹果最近对视频流媒体领域的兴趣，使迪士尼成为一个理想的合作伙伴。迪士尼将于11月推出Disney+流媒体服务，每月订阅费用为6.99美元。该公司预计，到2024财年末，其全球用户将达到6000万至9000万。苹果Apple TV+流媒体服务将于11月1日上线，每月订阅费用为4.99美元，凡是购买了苹果设备的人都能免费获得Apple TV+一年订阅。