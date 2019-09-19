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微软Windows 10版本1903面向更多设备推送

2019-9-19 7:50:51来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月19日消息 微软分阶段向设备提供2019 Windows 10更新五月版（版本1903），以确保获得最佳结果并减少问题的出现。近期，微软将Windows 10版本1903的英特尔RST驱动程序问题列为缓解，因为兼容性问题已通过KB4512941补丁解决。

近期，微软还移除了升级阻力，Windows 10版本1903现在可用于安装任何版本的Intel RST驱动程序的所有设备。微软表示，在你的PC上显示更新通知之前，最多可能需要48小时。

例如，如果你检查设备上是否出现更新和兼容性错误，则可能需要两天多的时间才能更新到Windows 10版本1903。

升级通知

在另一个公告中，微软指出，8月29日某些2018 Windows 10更新十月版用户可能会提前收到Windows 10版本1903升级通知。无论更新提醒如何，微软表示，用户都可以决定何时安装Windows 10版本1903。

2019 Windows 10更新五月版始终可供手动检查Windows Update中更新的用户使用。但是，未手动查找更新的用户将收到升级通知，其中包含以下选项：

  • 选择一个时间

  • 今晚重启

  • 现在重启

如果你已准备好使用2019 Windows 10更新五月版，则可以单击“立即重新启动”，或者可以像对待任何其他应用程序一样忽略该通知。

2018 Windows 10更新四月版也会获得更新

2018 Windows 10更新四月版的PC最终收到了升级通知，并发出警告称该版本操作系统支持将于今年11月结束。

Windows 10升级通知再次提示有三个选项，用户将暂时完全控制Windows更新的安装。

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关键词：Windows 10微软

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