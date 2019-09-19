微软Windows 10版本1903面向更多设备推送

IT之家9月19日消息 微软分阶段向设备提供2019 Windows 10更新五月版（版本1903），以确保获得最佳结果并减少问题的出现。近期，微软将Windows 10版本1903的英特尔RST驱动程序问题列为缓解，因为兼容性问题已通过KB4512941补丁解决。

近期，微软还移除了升级阻力，Windows 10版本1903现在可用于安装任何版本的Intel RST驱动程序的所有设备。微软表示，在你的PC上显示更新通知之前，最多可能需要48小时。

例如，如果你检查设备上是否出现更新和兼容性错误，则可能需要两天多的时间才能更新到Windows 10版本1903。

升级通知

在另一个公告中，微软指出，8月29日某些2018 Windows 10更新十月版用户可能会提前收到Windows 10版本1903升级通知。无论更新提醒如何，微软表示，用户都可以决定何时安装Windows 10版本1903。

2019 Windows 10更新五月版始终可供手动检查Windows Update中更新的用户使用。但是，未手动查找更新的用户将收到升级通知，其中包含以下选项：

选择一个时间

今晚重启

现在重启

如果你已准备好使用2019 Windows 10更新五月版，则可以单击“立即重新启动”，或者可以像对待任何其他应用程序一样忽略该通知。

2018 Windows 10更新四月版也会获得更新

2018 Windows 10更新四月版的PC最终收到了升级通知，并发出警告称该版本操作系统支持将于今年11月结束。

Windows 10升级通知再次提示有三个选项，用户将暂时完全控制Windows更新的安装。