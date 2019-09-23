苹果iPhone 11/Pro跌落测试结果出炉：3米玻璃未碎，屏幕受损

IT之家9月23日消息 日前，继网友对iPhone 11 Pro Max进行裸机跌落试验后，外媒cnet对苹果iPhone 11和iPhone 11 Pro的跌落测试结果也已出炉。

cnet分别在3英尺（约为0.91米）、6英尺（约为1.82米）、8英尺（约为2.43米）、11英尺（约为3.35米）的高度进行跌落测试。测试场地为混凝土地板，同时为使跌落尽可能一致，该试验还借用了机械装置进行测试。

3英尺测试

在第一轮跌落试验中，该测试将iPhone 11的屏幕一侧朝下放置。手机从3英尺（大约为臀部或口袋的高度）处掉落。当iPhone 11跌落在地面时屏幕没有受到任何明显的损坏。



iPhone 11 Pro也是同样的测试结果。没有明显的损坏，一切正常运行。两部手机在背面跌落的试验中也是同样的结果。

6英尺测试

在第二轮跌落试验中，该测试将设备抬升至6英尺（约为1.82米），并重复相同的下落。

iPhone 11在正面和背面跌落中均没有损坏。iPhone 11 Pro的测试结果却有所不同。当它正面跌落时，屏幕底部有一小块变色或受损的区域，但玻璃本身没有碎裂，屏幕仍然正常工作。

▲iPhone 11 Pro

8英尺测试

在第三轮跌落试验中，该测试将设备抬升至8英尺7英寸（约为2.61米）。iPhone 11玻璃并未碎裂，相机仍可工作，但金属边框和镜头部分出现磕碰的痕迹。



iPhone 11 Pro屏幕受损区域稍有增加，金属边框与镜头部分同样出现了磕碰的痕迹。

▲iPhone 11 Pro

11英尺测试

在最后一轮跌落试验中，该测试将设备抬升至11英尺（约为3.35米）。

iPhone 11和iPhone 11 Pro的前后玻璃都没有出现碎裂的现象，但iPhone 11的后置摄像头已停止工作，尽管TrueDepth相机仍然完好，但在打开“相机”应用时已显示黑屏，重启设备后仍然无法打开。

iPhone 11 Pro的SIM卡槽在落地时弹出，但可以将其推回。此外，手机边缘出现了一个小凸起，屏幕与金属中框也没有完全平齐。

cnet表示，尽管今年与去年的测试方式不同，但此前试验的iPhone XR在第四次测试中出现了破碎现象，今年的跌落试验结果要优于预期。