微软Windows 10 19H1 18362.385/19H2 18363.385发布预览版推送

IT之家9月24日消息 今天，微软将Windows 19H1 Build 18362.385/19H2 Build 18363.385（KB4517211）发布到了Release发布预览通道。

该Build版本再次通过以下方式拆分测试组：

如果你转到“设置”>“更新和安全性”>“Windows Update”，则尚未在19H2上运行的Release发布预览的内部测试人员将继续看到Windows 10版本1909更新。你可以选择安装此更新以接收19H2内部版本18363.385和将来的19H2预览测试版本。

下面是更新内容：

你现在可以直接利用任务栏上的日历弹出按钮快速创建事件。只需单击任务栏右下角的日期和时间即可打开日历弹出按钮，并选择所需日期开始在文本框中输入 - 你现在将看到内联选项以设置时间和位置。

按键滚动或按键旋转功能可根据Microsoft Intune/MDM工具的需求而请求，或每次使用恢复密码解锁受BitLocker保护的驱动器时，在MDM托管的AAD设备上安全地滚动恢复密码。作为用户手动BitLocker驱动器解锁的一部分，此功能将有助于防止意外恢复密码泄露。

修复程序允许OEM根据其设备的硬件功能减少电子墨水延迟，而不是陷入操作系统在典型硬件配置上的延迟。

Windows容器需要匹配主机和容器版本。这会限制客户，并限制Windows容器支持混合版本容器pod方案。此更新包括5个修复程序以解决此问题，并允许主机在运行下层容器时上层进行进程（Argon）隔离。

添加了更友好图像，以便在调整应用上的通知时显示“横幅”和“操作中心”的含义，以使这些设置更加平易近人和易于理解。

当你使用鼠标悬停在“开始”菜单上时，“开始”菜单上的导航窗格会展开，以便更好地了解点击的位置。

“设置”>“系统”>“通知”下的“通知”设置现在默认为按最近显示的通知排序，而非发件人名称。这样可以更轻松地查找和配置最近的发件人。微软还添加了一个设置，可在通知出现时关闭播放声音。

现在通知添加了显示配置和关闭来自应用/网站通知的选项，包括横幅和操作中心。

在操作中心的顶部添加了一个“管理通知”按钮，用于启动主要的“通知和操作”设置页面。

为新的英特尔处理器添加了额外的调试功能。这仅适用于硬件制造商。

为具有特定处理器的PC提供通用电池续航和功效提升。

CPU可以具有多个“优选”核心（最高可用调度类的逻辑处理器）。为了提供更好的性能和可靠性，微软实施了轮换策略，可以在这些受欢迎的核心之间更公平地分配工作。

为ARM64设备启用了Windows Defender Credential Guard，以便为其组织中部署ARM64设备的企业提供额外的凭据窃取保护。

微软已经使企业能够在Windows 10 S模式策略中补充，以允许来自Microsoft Intune的传统Win32（桌面）应用程序。

除了在PC上本地编制索引的文件外，微软还在文件资源管理器中更新了搜索，以显示基于Web的建议。