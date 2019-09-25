苹果 iOS 13.1 / iPadOS 13.1 正式版推送！

IT之家9月25日消息 美国西部时间9月24日上午10点，苹果正式推送了iOS 13.1 正式版和 iPadOS 13.1 正式版，更新后iOS和iPadOS这两个新系统的版本号其实都是 13.1（17A844）。

IT之家特别提示：

1、点右边查看：《iOS 13.1 更新历史大全官方文字版》、《iPadOS 13.1 更新历史大全官方文字版》

2、iOS 13.1 测试版和 iPadOS 13.1测试版用户注意，为了防止升级到 13.2 或之后的其他测试版，请在“设置” - “通用” - “描述文件” 里面删除掉 “iOS 13 & iPadOS 13 Beta Software Profile Beta Software Profile” 这个描述文件，然后重新启动您的iOS设备，即可探测到本次升级。



3、黑解机用户注意，IT之家网友“明天就离职”（软媒ID 1802316）之前的评论，其实测后，黑解机可以顺利正常升级到iOS 13正式版，理论上13.1正式版也是可行的。

深色模式、保护隐私的苹果一键登录网站和App、更快的iOS系统速度和App启动速度、更快的面容识别、App升级包大幅减少、浏览编辑照片的全新模式……全新一代的iOS 13登场！

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