苹果iPad开发新规定：明年4月起，必须采用iOS 13 SDK构建iPadOS应用

IT之家9月25日消息 苹果今天向用户发布了iPadOS 13.1的第一个公开正式版本。与此同时，苹果在其开发人员网站上共享了新更新，其中详细说明了从2020年4月开始，开发人员必须使用iOS 13 SDK构建其iPad应用程序。

苹果表示，iPadOS允许开发人员利用新的多任务功能，黑暗模式，使用Apple登录等。从2020年4月开始，苹果表示所有iPad应用都必须使用iOS 13 SDK构建，并支持12.9英寸iPad Pro（第三代）的全面屏设计：

借助iPadOS，你可以提供多窗口体验，为Apple Pencil添加完整的绘画体验，并贡献字体供系统使用。你还可以利用黑暗模式，使用Apple登录以及ARKit 3，Core ML 3和Siri的最新改进。使用Xcode 11构建你的应用程序，并在最新版本的iPadOS上对其进行测试，然后将其提交以供审核。 从2020年4月开始，所有新的iPad应用程序和应用程序更新都需要使用iOS 13 SDK进行构建，并支持12.9英寸iPad Pro（第三代）的全面屏设计。

苹果公司的这一宣布遵循iOS 13和watchOS 6应用程序的类似截止日期。