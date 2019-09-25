小米MIX Alpha形似双外折叠屏手机？林斌：两个项目同步进行

IT之家9月25日消息 1月23日，小米总裁林斌公布了小米首款双外折折叠屏手机的上手视频，并表示“在攻克了柔性折叠屏技术、四驱折叠转轴技术、柔性盖板技术、以及MIUI适配等一系列技术难题后，我们做出了第一台折叠屏手机，应该也是全球第一台双折叠手机。这种对称双外折叠的形态，完美结合了平板和手机的使用体验，既实用又美观。虽然还是工程机，发出来给大家看看，如果大家喜欢，我们会考虑未来做成量产机发布。”

时隔半年，小米昨日在北京总部的小米科技园正式发布了小米MIX Alpha环绕屏概念手机，尽管雷军和小米手机官方均否认其是折叠屏手机，但还是有不少人觉得小米MIX Alpha与早前公布的小米首款双外折折叠屏手机有点相似。对此林斌表示，两者之所以像“那是因为这两个项目是在同步进行的，连内部代号都是同一个系列。两个项目同步进行，共同攻克类似的技术难题，最后才有了可小批量量产的MIX Alpha。”

根据官方的说法，小米MIX Alpha 5G概念手机的量产难度很大，生产一百台可能只有一台能用；雷军也表示，MIX概念手机的使命，就是要不惜代价、不考虑量产性，做出一款真正具有颠覆性的产品。按照雷军在发布会上的说法，小米MIX Alpha 5G概念手机预计在12月底小规模量产，价格方面则是19999元。