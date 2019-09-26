私自更换屏幕，苹果iPhone 11/Pro/Pro Max会弹窗“警告”

IT之家9月26日消息 据iFixit消息，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max在升级iOS 13.1之后，苹果会对私自更换非官方屏幕以及未认证的官方屏幕的iPhone进行弹窗警告：“无法验证此iPhone是否具有Apple原装显示器。”

iFixit指出，这条警告信息在主页弹出显示之后，还将在锁屏通知中连续显示4天，之后在“设置”>“常规”>“关于”中继续保留约15天，最后这条信息还将被添加到用户的“设备信息”中，以便Apple员工可以查看。

iFixit表示，即便是两部相同型号的iPhone之间进行屏幕互换，也会出现这个警告，要想避免出现这样的情况，必须通过官方途径更换对应iPhone型号的手机屏幕。除了True Tone丢失，这个警告提示并不影响实际操作。

iFixit指出，经过对iPhone 11系列的实际测试，这个提示只会出现在iOS 13.1的正式版中，iOS 13或者iOS 13.1测试版都不会出现这个更换屏幕的提示。iFixit称，在对iPhone 11同一型号进行屏幕互换之后，由于没有经过苹果官方软件对替换后屏幕的认证，几天之后就出现了弹窗警告。

iFixit强调，即便是把face ID也做对应的更换，屏幕弹窗依旧存在，苹果应该是通过加密将每个屏幕与对应的iPhone进行匹配，从而绑在了一起，不使用经官方认证的屏幕，弹窗就会出现。