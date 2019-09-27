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2019款苹果iPad Pro机模偷跑：后置“浴霸”三摄

2019-9-27 16:33:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月27日消息 2019款苹果iPad Pro预计会在10月份发布，现在外媒appleinsider已经拿到了该机的机模，一起来看一下。

从正面来看，2019款iPad Pro外观与现有型号相同。两者具有相同的尺寸，边框和True Depth摄像头系统。另外，新款iPad Pro似乎将保持相同的厚度。

新款iPad Pro的边框跟现有型号也相同，底部仍然是USB-C端口，两侧有双扬声器，顶部具有第二组扬声器，麦克风和开关机按钮。右边是音量键和第二代Apple Pencil充电器，左边是麦克风。

背面也大体相同，除了相机模块。Apple徽标居中，智能连接器在底部。最大的不同自然是左上角的“浴霸”三摄，据悉新款iPad Pro拥有与iPhone 11 Pro相同的三颗摄像头，包括超广角，广角和长焦镜头。

为什么iPad需要这么好的摄像头呢？苹果公司目前非常重视增强现实，而广角镜头和改进的相机可能是用于此目的。更进一步，AR体验在平板电脑上要比iPhone上更好。

值得注意的是，新的方形摄像头上有两个麦克风，而现有的iPad Pro摄像头下方只有一个麦克风。

目前关于新iPad Pro的传闻很少，预计将像往年一样搭载iPhone 11的A13 Bionic处理器的更强大版本A13X。

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关键词：iPad Pro

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