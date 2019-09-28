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vivo NEX 3 5G 12+256G版正式预约：首发瀑布屏、6198元

2019-9-28 14:04:02来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家9月28日消息 据vivo官方消息，vivo NEX 3 5G 12GB+256GB版已经开启预约，售价6198元，将于10月1日上午10点正式开卖。

据了解，vivo NEX3 5G采用了6.89英寸无界瀑布屏，分辨率为2256x1080，拥有99.6%超高屏占比。摄像方面，vivo NEX 3后置三摄，为6400万主摄+1300万长焦+1300万广角组合，支持2倍光学变焦、超级夜景2.0、支持2.5cm超级微距、AI发丝级人像分割技术、4K 60帧高清录像。此外，前置摄像头为1600万像素。

硬件方面，vivo NEX 3手机采用高通骁龙855 Plus平台，最高运行12GB内存，全系标配UFS 3.0，内置4500mAh电池，支持44W快充。同时还有C-DRX省电技术，提供可靠续航。

价格方面，vivo NEX3 4G版本（8+128GB）售价4998元，5G版本（8+256GB）售价5698元，目前已经开售，vivo NEX 3 5G 12GB+256GB售价6198元，将于10月1日上午10点正式全网开售。

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关键词：vivo NEX3vivoNEX3

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