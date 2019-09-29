美国Switch摇杆漂移集体诉讼纳入Lite买家：为了更好地维权

IT之家9月29日消息 任天堂Switch的手柄漂移问题之前一直被玩家所诟病，任天堂还因此惹上了官司。今年7月，美国Chimicles Schwartz Kriner&Donaldson-Smith律师事务所针对任天堂提起了集体诉讼，要求赔偿与Joy-Con控制器漂移问题有关的金额。现在这份诉讼引入了新的内容，将近日发布的Switch Lite也加入到了诉讼的内容中。

在YouTube和Reddit论坛上目前已经出现了一些指控，有网友称自己Switch Lite的Joy-Con摇杆在游玩了20小时以后也出现了漂移问题。“为什么Switch Lite的漂移问题比Switch更快发生？”网友质疑道。

Chimicles Schwartz Kriner&Donaldson-Smith律师事务所及时修改了诉讼内容，将购买Switch Lite以及单独购买Joy-Con手柄的用户也纳入了集体诉讼的范围，也是为了更好地保护消费者的权益。该律师事务所在今年夏天进行了简短调查后，列出了16个州的18个原告向任天堂提出诉讼。Switch 于2017年3月推出以来，就一直受到关于Joy-Con漂移问题的抱怨，任天堂已经确认了Joy-Con手柄的设计问题，并称所有出现问题的Switch手柄都可以免费维修。