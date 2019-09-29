传音控股证实被华为起诉：后者称其侵犯著作权，索赔2000万元

IT之家9月29日消息 近日媒体报道，9月23日，华为诉深圳传音控股股份有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯科拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司著作权权属、侵权纠纷一案已经立案。

现据澎湃新闻报道，9月29日，传音控股董秘室相关工作人员证实，公司确实遭到了华为的起诉，理由是华为称传音侵犯了著作权，华为索赔的金额为2000万，“我们看到媒体报道说立案了，但我们目前还没有收到法院的正式文件。”

据悉，华为起诉传音的主要原因是传音部分机型的开机画面使用了华为的画面。

传音控股有“非洲手机之王”的称号，2017年，公司销售额达200亿元，手机出口量1.29亿部，排名全国第一，其于非洲市场份额达到45.9%。传音控股即将在9月30日正式登陆科创板，上述工作人员表示，公司遭遇官司很正常，并不会影响传音控股在9月30日在科创板上市。

传音控股的招股书显示，传音及其子公司已取得国家知识产权局在中国境内拥有的专利共计630项，其中发明专利97项，实用新型专利385项，外观设计专利148项。而截至目前，华为专利数达到了十万个，OPPO全球专利申请量超过38000+件，授权数量超过12000+件。vivo的专利数量也达到了10000+。

对于起诉传音一事，华为官方暂无回应。