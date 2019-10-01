知情人士：亚马逊计划将Go商店无现金结账引入机场和影院

北京时间10月1日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，亚马逊正在洽谈将其Amazon Go商店的无现金结账技术提供给机场商店和电影院等其他零售商。

这项措施将有助于亚马逊扩大零售业务，从而使该公司可以降低对在线购物的依赖，但与自建商店相比，这种做法步伐更快，成本更低。与此同时，这可能也有助于亚马逊与传统观念中的竞争对手建立联系。这种合作可能会导致亚马逊云业务的进一步发展。

亚马逊已经拥有16个品牌的Go商店，顾客可以在其中扫描手机，从货架上取走产品，然后直接走出去商店，并收到相应的收据。知情人士表示，亚马逊渴望将这种体验的基础组件引入其他公司，以加快交易速度。

一位知情人士说，该公司一直在进行谈判，将Go设备带入OTG的CIBO Express机场店以及Cineworld的Regal影院。另一名知情人士表示，亚马逊正在考虑棒球场的特许摊位。

两位知情人士说，该公司的计划是在2020年第一季度开始为客户安装适用的技术，到2020年底将有数百家此类商店投入使用。一位人士称，亚马逊希望这一升级过程仅需两周。

亚马逊为其第三方Go战略探索了不同的商业模型。两名知情人士说，当人们通过配备Go设备的商店中购买商品后，亚马逊希望从中获取一定比例的销售额分成，或者预先向零售商收费，然后按月收取费用。目前尚不清楚亚马逊品牌名称是否会在Go硬件上显示出来。客户将使用哪个应用程序登录也尚未可知。

亚马逊发言人表示，该公司不会对谣言或猜测发表评论。OTG拒绝置评。Cineworld没有立即回应。

亚马逊于2015年开设了第一家实体书店。在该公司以132亿美元收购全食超市之后，实体店于2017年在亚马逊收益表中首次亮相。一年前，亚马逊推出了第一家亚马逊四星级实体店，从而继续拓展实体零售业务。

几经推迟后，第一家Amazon Go商店于2018年1月在亚马逊位于西雅图的园区向公众开放。如今，亚马逊共在美国的四座城市中设有16家Go商店，另外还有两家商店正在筹建中。Go、书店和4星级商店的总数达到30多家。彭博社去年报道，亚马逊的目标是到2021年开设3000家Go商店。

一位知情人士说，位于亚马逊总部的Go商店实现盈利，但其他许多地方却没有做到这一点。

路透社去年12月报道称，亚马逊考虑将Go商店选址机场。

两名知情人士说，亚马逊认为改造系统可以正常运行，而无需消耗AWS的计算或存储资源。但随着零售商逐步开始热衷于跟亚马逊合作，他们可能会开始采用AWS。

在全食超市交易之后，与亚马逊在公共云市场的竞争对手微软已经赢得了沃尔玛和Walgreens Boots Alliance等零售商客户。微软今年二月份表示，它正计划与Albertsons Companies结束合作。据外媒报道，Target希望在2017年脱离亚马逊云业务，并已开始使用谷歌云。但AWS仍然拥有Chai Point和Levi’s等零售客户。