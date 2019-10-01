投行预测iPhone 11热卖，苹果市值再超1万亿美元

10月1日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，苹果公司股价大涨，其市值再次跨过1万亿美元大关。此前，摩根大通分析师沙米克·查特吉(Samik Chatterjee)预测，由于新机型iPhone 11的销量强于预期，该公司股价将上涨超过20%。

当地时间周一在纳斯达克证券交易所，苹果股价上涨5.15美元，报收于223.97美元，涨幅2.35%。当天的收盘价创下该公司10月份以来的收盘最高值。截止目前，苹果公司市值已经升至1.012万亿美元。当地时间周一上午，摩根大通分析师沙米克·查特吉发布的研究报告，将苹果股票目标价格从243美元上调至265美元，并称2019年和2020年iPhone出货量均呈现增长态势。

查特吉在这份研究报告中写道，“尽管产品换代周期基本上被认为是趋缓，但考虑到苹果有能力推动销量上升，我们适度地上调iPhone销量预测，并预计投资者对苹果股票的信心会大幅改善。”查特吉维持苹果股票“增持”（Overweight）评级。

由于受到iPhone 11销量拉动，摩根大通将iPhone三季度销量预期上调100万部，并将iPhone第四季度销量上调300万部。iPhone 11于9月初首次进入市场，获得了中度的好评。摩根大通预计，iPhone销量的上升趋势将会保持到2020年，届时人们普遍预计苹果公司将推出5G功能的iPhone。

查特吉在研究报告中表示，“我们预计，在北美高端市场，消费者对5G功能手机会产生浓厚的兴趣。在2020年，苹果的产品将会占据巨大的市场份额。”他预计，苹果2020年将售出1.98亿部iPhone，2021年将售出2亿部。

苹果8月份公布的第三财季财报显示，其季度营收不到一半来自iPhone的销售额。第三财季iPhone销售额为259.9亿美元，较上年同期的294.7亿美元下降12%。这一下降所产生的损失，被苹果的服务部门的营收所弥补。第三财季，苹果服务部门营收同比增长12.6%，达到创纪录的114.6亿美元。

最近几天，苹果公司为其旗下服务品牌Apple TV+发起了一场电视广告攻势。Apple TV+是一项于今年秋天推出的向用户每月收取4.99美元的流媒体服务，它的竞争对手包括Netflix、迪士尼（Walt Disney Co.）和AT&T旗下的HBOMax等。