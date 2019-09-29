苹果官网iPhone 11 Pro/Max全面缺货！发货需2-3周，iPhone 11绿色需3-4周

IT之家9月29日消息 苹果在9月20日正式开售iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max系列新手机，内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

经历了第一波开售之后，苹果iPhone 11和iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max迎来缺货或者延期发货的状况。

IT之家发现，在苹果官网iPhone 11的绿色版要经历3-4周时间发货，紫色版要经历2-3周时间发货。其他颜色版为现货。

而iPhone 11 Pro/Max缺货比较均衡，全机型，包括全部的存储配置和颜色都不能现货开售，需要等待2-3周，并且预约苹果Apple Store零售店也很少有现货购买。

售价方面，苹果官网iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

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