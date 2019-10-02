央视揭秘国庆大阅兵迎宾礼炮背后高科技：第六代改进型，杜绝环境污染

央视财经报道，在10月1日的国庆70周年大阅兵活动中，雄浑有力的礼炮是重头戏之一。今年国庆70周年阅兵式上的礼炮，是我国第六代迎宾礼炮的最新改进型。

研制生产人员表示，这种新型的迎宾礼炮，无论可靠性、安全性、还是外观、人性化设计、环境保护等多项指标世界领先。

设计师表示，礼炮虽然叫空包弹，但是并不等于里面是空的，一直以来为了保证声响，礼炮里面除了弹药，其余填充物，通常是用废纸屑或木屑锯末等填充，所以礼炮发射后，现场满地都是爆炸后的木屑和废纸，环境污染较大。

而新型礼炮彻底杜绝了这种环境污染问题，大大提高了炮手的操作舒适度。除此之外，新型礼炮还有很多创新设计和改进。

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设计师表示，设计制造新型礼炮时，他们将研制创新聚焦在炮身结构、要将音量控制在115分贝，炮管长度和炮管口径，有一个合理比例。

新型礼炮在设计上更加注重人性化，比如，这个安装在炮口前面的装置——炮口制退器，就是在礼炮鸣放时，为了减轻对后面炮手的冲击波，专门改进重新设计的。

还有击针表面突出的点，也叫突出量，它是击针撞击炮弹底部火药的关键。换句话说，炮弹底部的弹药能不能被击针精准撞击、引爆，礼炮能否正常鸣放，就靠这个击针突出的点。

从开国大典的第一代改装，到如今第六代自主创新的迎宾礼炮，在今年国庆70周年阅兵式上隆重登场、精彩亮相，这凝聚了几代兵工人的心血和智慧。