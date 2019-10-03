微软Surface Duo黑色版曝光！搭载特殊巨型后置摄像头

IT之家10月3日消息 在10月2日的微软Surface新品发布会上，微软一口气发布了Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Laptop 3等常规产品，还带来了Surface Neo和Surface Duo两款双屏设备。

微软在其活动中展示的Surface Duo除了双屏外，还具有一项不寻常的功能。这款手机只有一个前置摄像头，并没有后置摄像头，微软解释如此选择，是代表了其生产力重点。

但是，该手机并不是微软Surface Duo双屏手机的唯一版本。外媒连线写道：

上周，当我访问位于华盛顿州雷德蒙德的园区时，微软拥有该产品的两个版本。其中一个在硬件方面更接近终点，但软件还不可用。这几乎就是Surface Neo精确复制品，只是尺寸更小，每个屏幕尺寸为5.6英寸，展开时对角线约为8英寸。 微软硬件负责人Panos Panay拿着的Surface Duo是黑色，而不是白色，并且运行Android 9 Pie版本，经过了调整以支持双屏。 实际上，最新发布版的Surface Duo没有后置摄像头。按照目前的设计方式，拍摄照片时需要打开Duo，解锁Duo并将其前置摄像头翻转到设备背面。我对此发表质疑不止一次。Panos Panay表示，摄像头可能会改变，现在还处于初期，他很紧张地提前透露了这一点，因为这也将设计暴露给了竞争对手。 Panay表示：“这些是我们过去两年半的努力，因此，即使是在相机方面，我可以提供的细节也不是很多。”

Surface Duo黑色设备是外媒在视频中捕获的，它显示了一个非常不同寻常的摄像头孔。

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