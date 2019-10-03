微软Surface Pro 6与Surface Pro 7参数对比，USB-C是最大变化

IT之家10月3日消息 昨天，微软正式发布了新一代的Surface Pro 7二合一笔记本电脑，最大的更新是搭载英特尔10nm处理器，以及USB-C接口的加入，下面是IT之家为大家整理的Surface Pro 6与Surface Pro 7参数对比，一起来看一下吧。

Surface Pro 6与Surface Pro 7参数对比

Surface Pro 6 Surface Pro 7 CPU 第 8 代 i5 或 i7 i3-1005G1 i5-1035G4 i7-1065G7 屏幕 12.3 英寸 PixelSense 显示屏 分辨率 2736 x 1824（267 PPI） 重量 i5：770g（不含键盘盖）

i7：784g（不含键盘盖） i3，i5：775克（不包含键盘盖）

i7：790克（不包含键盘盖） 连接

1 个标准尺寸 USB 3.0 端口 3.5mm 耳机插孔

Mini DisplayPort

1 个 Surface Connect 端口

Surface 专业键盘盖端口7

microSDXC 读卡器

支持 Surface Dial 3 1 个 USB-C

1 个标准尺寸 USB-A

3.5 毫米耳机插孔

1 个 Surface Connect 端口

Surface 专业键盘盖端口8

MicroSDXC 读卡器

支持 Surface Dial 4 传感器 环境光传感器

加速度计

陀螺仪 环境光传感器

加速度计

陀螺仪

磁力计 无线 Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 兼容

蓝牙 4.1 无线技术 Wi-Fi 6：兼容 IEEE 802.11ax

蓝牙 5.0 无线技术 核显 i5/i7 UHD 620

UHD 显卡（i3）

Iris Plus 显卡（i5，i7） 电池使用时间 13.5 小时的本地视频播放 最长可达 10.5 小时

首先，在CPU方面，Surface Pro 7采用了新工艺新架构的10nm Ice Lake处理器，虽然依旧是四核，但是IPC有所提升，并带来了WiFi 6支持。屏幕方面，新旧两款没有太大的差别，屏幕素质依旧上乘。

重量方面，可能是内部设计的改变，Surface Pro 7重量增加了5-6g。接口方面，Surface Pro 6上的mini DP变成了更加受欢迎的全功能Type-C，支持快充、视频传输以及数据传输。

续航方面，由于官方的评测基准发生了改变，Surface Pro 7 的10.5小时更加接近真实的使用场景。

最后，微软Surface Pro 7国行版已于10月3日凌晨在官方商城首发预售，定价5788元起，将于11月4日发货，点此参与预售。