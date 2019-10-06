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为了2024年重返月球：NASA将请SpaceX帮忙运送首批月球机器人

2019-10-6 7:26:35来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月6日消息 来自休斯顿的航天公司Intuitive Machines周三证实称计划于2021年在佛罗里达州太空海岸上采用SpaceX猎鹰9号火箭发射商业登月器的任务，其任务是向月球运送多种器件，包括五种用于NASA的科学仪器，还有该公司的第一台月球机器人着陆器Nova-C。

Intuitive Machines是美国国家航空航天局（NASA）在五月选定的通过商业月球有效载荷服务（CLPS）计划将政府资助的科学仪器运送到月球的三家公司之一，因此，SpaceX领到的这个项目本质上是来自NASA，帮助其运送首批登陆月球的机器人。NASA预计在2024 年前实现载人重返月球，不过在这之前需要发送多个登陆机器人进行勘测。Intuitive Machines方面审查了来自多个火箭发射提供商，最终选择了SpaceX的方案。Nova-C月球机器人着陆器将在美国宇航局佛罗里达州肯尼迪航天中心的39A号发射场由猎鹰9号火箭运载发射。

“Intuitive Machines很高兴与SpaceX签约，帮助Nova-C首次登上月球”Intuitive Machines总裁兼首席执行官史蒂夫·阿尔特穆斯（Steve Altemus）说，“SpaceX提供的低成本高质量月球运输服务对于我们完成NASA的商业月球有效载荷服务（CLPS）合同至关重要，而Intuitive Machines将成为第一家登陆月球的商业公司。”

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关键词：SpaceXNASA

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