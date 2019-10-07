中央纪委国家监委：我们为什么关注诺贝尔奖？

据中央纪委国家监委官方网站消息，中央纪委国家监委今日发文《诺贝尔生理学或医学奖揭晓 我们为什么关注诺贝尔奖？》，文中指出，我们关注诺贝尔奖，是因为每一年对诺贝尔奖得主及其研究成果的关注和了解都是一次集体科普，更是全社会对科学精神的褒扬。

以下为《诺贝尔生理学或医学奖揭晓 我们为什么关注诺贝尔奖？》全文：

10月7日，2019年诺贝尔生理学或医学奖获奖者揭晓：威廉·凯林(William G. Kaelin Jr)，彼得·拉特克利夫(Sir Peter J. Ratcliffe)以及格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)三位科学家获得这一奖项，获奖理由为，发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。

2019年“诺奖周”正式开跑。未来几天，物理学奖、化学奖等将陆续揭晓。

诺贝尔奖历经百年，截至2018年，已颁出590个奖项，共935个个人或组织获奖。时至今日，诺贝尔奖一直都被视为各领域最重要的荣誉之一。

“献给令全人类获得裨益者”是诺贝尔奖的宗旨，奖项背后的一个个研究成果，改变着我们的认知和生活。

1961年诺贝尔化学奖得主——美国生物化学家卡尔文，发现了有关植物光合作用的“卡尔文循环”，即植物的叶绿体如何通过光合作用把二氧化碳转化为机体内的碳水化合物的循环过程，首次揭示了自然界最基本的生命过程；1969年，诺贝尔生理学或医学奖得主——德裔美籍生物学家德尔布吕克、美国遗传学家赫尔希和意大利生物学家卢里亚组成的小组，证明DNA就是遗传信息的物质载体，直接导致了DNA双螺旋结构的发现，并因此奠定了分子遗传学乃至整个分子生物学的基础；2017年，美国麻省理工学院教授雷纳·韦斯、加州理工学院教授基普·索恩和巴里·巴里什，因构思和设计了激光干涉仪引力波天文台LIGO，获得当年诺贝尔物理学奖，他们的构思和设计在探测两个黑洞合并的引力波信号上发挥了重要作用，人类开始能够“听”到黑洞……诺贝尔奖的背后，是人类认知能力和水平的不断提升。

诺贝尔奖更见证了人类改变世界、改变自身生存和生活状况的努力探索。青霉素的发现让葡萄球菌、链球菌等细菌感染的疾病治疗变得更加有效，挽救了千万个生命；对半导体的研究和晶体管效应的发现，使电子学发生了根本性的变革，拨快了自动化和信息化的步伐……今年诺贝尔生理学或医学奖获得者的开创性发现，解释了生命中最重要的适应过程的机制，为我们了解氧水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定了基础，他们的发现也有助于抗击贫血、癌症和许多其他疾病。

我们关注诺贝尔奖，是因为每一年对诺贝尔奖得主及其研究成果的关注和了解都是一次集体科普，更是全社会对科学精神的褒扬。（中央纪委国家监委网站 郭兴 李灵娜）