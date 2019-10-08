谷歌要求具有Type-C口的新安卓手机支持USB-PD快充

IT之家10月8日消息 智能手机的充电速度有了巨大的进步，至少在Android市场是这样。厂商们正在推动可提供50W，65W甚至100W功率的充电解决方案，这些快速充电技术减少了对大电池的需求。

但所有这些快充技术最大问题是它们通常是专有的，因此它们要求用户拥有厂商制造的专用的充电插头和线缆。实际上采用USB Type-C端口的设备有一个开放的快速充电标准，称为USB Power Delivery（USB-PD），但是许多时候具有专有充电技术的设备与USB-PD充电器并不兼容，现在谷歌敦促OEM改变这一点。

USB-PD理论上可以提供高达100W的充电功率，但是很少有智能手机制造商完全依靠USB-PD进行快速充电，而目前他们也还没有推出达到100W功率的充电技术。谷歌多年来一直在幕后工作，以确保至少具有专有充电解决方案的设备没有破坏与标准Type C型充电器的兼容性。实际上，2016年末发布的Android 7.0牛轧糖兼容性定义文档中包含这样的措辞：“强烈建议”OEM厂商“不支持专有的充电方法，因为这可能会导致与支持标准USB-PD的充电器或设备的兼容问题。”尽管Google当时并未实施任何更改，但Google警告说：“在未来的Android版本中，我们可能需要所有Type C设备以支持与标准Type C充电器的完全互操作性。

去年某个时候谷歌决定将这一“强烈推荐”作为一项要求，至少对于使用Google应用和服务的设备而言是这样。外媒获得了2019年9月3日发布的7.0版GMS要求的副本，此文档概述了智能手机设备制造商必须满足的技术要求，以预加载Google Mobile Services（GMS）。在国际上销售的几乎所有Android智能手机或平板电脑几乎都满足这些要求，因为访问Google应用对于在中国以外的销售至关重要。

其中第13.6小节的标题为“USB Type-C兼容性”，其中包含以下措词：从2019年起推出的带有USB Type-C端口的新设备必须确保与兼容USB规范并带有USB Type-C插头的充电器完全互操作。

该要求中的措词有点含糊，因为此处没有明确“完全互操作性”是什么。从2019年已经推出的手机来看，谷歌也并未通过支持USB-PD强制要求设备支持更高的功率规则，例如> 27W或> 45W。

除此之外，谷歌还要求所有安卓设备加入“数字健康”功能，同时对三方全面屏手势做了限制。