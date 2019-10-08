十一黄金周哪些城市最火爆？中国铁路大数据告诉你

据中国铁路发布，国庆小长假运输（9月28日至10月7日）圆满结束，全国铁路累计发送旅客1.38亿人次，同比增加708.7万人次，增长5.4%。

10月1日，全国铁路发送旅客1713.3万人次，比去年国庆高峰日增加88.6万人次，创国庆小长假单日旅客发送量历史新高，铁路运输安全平稳有序。

铁路旅客发送人数创新高。国庆小长假运输期间，铁路部门坚持以需求为导向，加大运力投放，优化列车开行，累计加开旅客列车8633列，日均开行9458列，最高峰日超过1万列。全国铁路累计发送旅客1.38亿人次，同比增加708.7万人次，增长5.4%，其中10月1日发送旅客1713.3万人次，创国庆小长假单日旅客发送量历史新高。

全国铁路旅客发送量前十位的城市依次为：北京、广州、上海、深圳、成都、杭州、武汉、郑州、沈阳和南京，旅客到达量前十位的城市依次为：广州、北京、上海、成都、武汉、杭州、郑州、南京、重庆和深圳。

“高铁+旅游”受到旅客青睐。随着我国高铁成网运营，越来越多的旅游城市通达高铁，旅客乘坐高铁出游成为首选，旅游半径和通达范围不断扩大，“说走就走”的便捷出行也带旺了假日旅游市场。国庆假期，高铁客流持续走高，动车发送旅游人数日均达到851万人，同比增长11.9%，沪昆、哈大、成渝、济青、西成等39条高铁旅客发送人数创国庆小长假历史新高。

国庆小长假运输期间，国家铁路日均装车15.44万车，同比增长3.1%，日均货运量完成944万吨，同比增长2.6%。