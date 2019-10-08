内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

十一黄金周哪些城市最火爆？中国铁路大数据告诉你

2019-10-8 18:02:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据中国铁路发布，国庆小长假运输（9月28日至10月7日）圆满结束，全国铁路累计发送旅客1.38亿人次，同比增加708.7万人次，增长5.4%。

10月1日，全国铁路发送旅客1713.3万人次，比去年国庆高峰日增加88.6万人次，创国庆小长假单日旅客发送量历史新高，铁路运输安全平稳有序。

铁路旅客发送人数创新高。国庆小长假运输期间，铁路部门坚持以需求为导向，加大运力投放，优化列车开行，累计加开旅客列车8633列，日均开行9458列，最高峰日超过1万列。全国铁路累计发送旅客1.38亿人次，同比增加708.7万人次，增长5.4%，其中10月1日发送旅客1713.3万人次，创国庆小长假单日旅客发送量历史新高。

全国铁路旅客发送量前十位的城市依次为：北京、广州、上海、深圳、成都、杭州、武汉、郑州、沈阳和南京，旅客到达量前十位的城市依次为：广州、北京、上海、成都、武汉、杭州、郑州、南京、重庆和深圳。

“高铁+旅游”受到旅客青睐。随着我国高铁成网运营，越来越多的旅游城市通达高铁，旅客乘坐高铁出游成为首选，旅游半径和通达范围不断扩大，“说走就走”的便捷出行也带旺了假日旅游市场。国庆假期，高铁客流持续走高，动车发送旅游人数日均达到851万人，同比增长11.9%，沪昆、哈大、成渝、济青、西成等39条高铁旅客发送人数创国庆小长假历史新高。

国庆小长假运输期间，国家铁路日均装车15.44万车，同比增长3.1%，日均货运量完成944万吨，同比增长2.6%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国铁路

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有