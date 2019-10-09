小米8现已推送MIUI 11稳定版更新

IT之家10月9日消息 据IT之家网友反馈，小米8现已推送MIUI 11稳定版系统更新，本次更新大小754M。

据悉，MIUI 11带来了成熟的现代设计语言、万象息屏，加入了动态字体系统与动态自然音效体系，推出Mi Work工作套件与Mi Go出行套件，还有快捷回复、全新游戏模式等功能。

更新日志：

重要提示

效率革新声色双全

全面成熟和完善的全面屏设计

去除冗余视觉符号，精心设计大屏触控交互控件，理性用色使内容一眼识别，让你直接和内容沟通

文字，是一切美的开始

中文字形优化和全新西文设计

全球首个动态字体系统

息屏显示，让静止的去绽放

24小时动态息屏，可随时间变化呈现不同模样，日升月落，与时俱进，让你每一次轻瞥手机，都怦然心动

息屏签名，把态度写在屏幕上

呼吸光效，让整块屏幕都在呼吸

动态自然音效体系

采集自然的声音融入手机闹钟，用大自然的力量将你温柔唤醒

手机通知音会随着时间的推移而变化，宿鸟流萤，聆听美妙

小米互传

跨手机品牌的高速文件互传

手机与笔记本也可轻松互传

超级文档

安卓系统首家文档缩略图，一览无遗

自带专业文档查看器，强大高效

全能投屏

首创双重隐私剥离技术，无需担心投屏时收到私密短消息时被他人看见

方便快捷的一键投屏，投视频、投游戏、投文档、投应用，真的什么都能投

快捷打印

一键打印，无需安装

出行助手

了解当地天气、查看目的地攻略、购买境外流量、查询实时汇率、联系当地领馆等。一站式服务，为你的旅程省点心

超级省电

一键变身功能机，5%电量再战一整天

更多功能

TO DO。任务待办，一件不漏全记下；全局呼出，随时查看和管理

儿童空间。孩子们的数字乐园

亲情守护。守护孩子和老人，为你关心多一点

屏幕时间管理。健康使用手机，从了解自己花费的时间开始

SOS紧急求助。紧急情况下，连续按下5次电源键，极速通知家人

地震预警。危难提前通知

快捷回复。使用任意应用时，都能和朋友聊天

个性主题。开启手机主题全免费时代

新小米社区。关注小米新动态，参与官方活动和内测智能密码填充。便捷使用和安全存储各种账户和密码日历。每一天，都安排得明明白白

手机管家。全面服务，不止安全

游戏加速。超凡游戏体验，专为游戏而生

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