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小米8现已推送MIUI 11稳定版更新

2019-10-9 20:49:48来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月9日消息 据IT之家网友反馈，小米8现已推送MIUI 11稳定版系统更新，本次更新大小754M。

据悉，MIUI 11带来了成熟的现代设计语言、万象息屏，加入了动态字体系统与动态自然音效体系，推出Mi Work工作套件与Mi Go出行套件，还有快捷回复、全新游戏模式等功能。

更新日志：

重要提示

  • 效率革新声色双全

  • 全面成熟和完善的全面屏设计

  • 去除冗余视觉符号，精心设计大屏触控交互控件，理性用色使内容一眼识别，让你直接和内容沟通

文字，是一切美的开始

  • 中文字形优化和全新西文设计

  • 全球首个动态字体系统

息屏显示，让静止的去绽放

  • 24小时动态息屏，可随时间变化呈现不同模样，日升月落，与时俱进，让你每一次轻瞥手机，都怦然心动

  • 息屏签名，把态度写在屏幕上

  • 呼吸光效，让整块屏幕都在呼吸

动态自然音效体系

  • 采集自然的声音融入手机闹钟，用大自然的力量将你温柔唤醒

  • 手机通知音会随着时间的推移而变化，宿鸟流萤，聆听美妙

小米互传

  • 跨手机品牌的高速文件互传

  • 手机与笔记本也可轻松互传

超级文档

  • 安卓系统首家文档缩略图，一览无遗

  • 自带专业文档查看器，强大高效

全能投屏

  • 首创双重隐私剥离技术，无需担心投屏时收到私密短消息时被他人看见

  • 方便快捷的一键投屏，投视频、投游戏、投文档、投应用，真的什么都能投

快捷打印

  • 一键打印，无需安装

出行助手

  • 了解当地天气、查看目的地攻略、购买境外流量、查询实时汇率、联系当地领馆等。一站式服务，为你的旅程省点心

超级省电

  • 一键变身功能机，5%电量再战一整天

更多功能

  • TO DO。任务待办，一件不漏全记下；全局呼出，随时查看和管理

  • 儿童空间。孩子们的数字乐园

  • 亲情守护。守护孩子和老人，为你关心多一点

  • 屏幕时间管理。健康使用手机，从了解自己花费的时间开始

  • SOS紧急求助。紧急情况下，连续按下5次电源键，极速通知家人

  • 地震预警。危难提前通知

  • 快捷回复。使用任意应用时，都能和朋友聊天

  • 个性主题。开启手机主题全免费时代

  • 新小米社区。关注小米新动态，参与官方活动和内测智能密码填充。便捷使用和安全存储各种账户和密码日历。每一天，都安排得明明白白

  • 手机管家。全面服务，不止安全

  • 游戏加速。超凡游戏体验，专为游戏而生

桌面

  • 新增更新小米有品

设置

  • 修复第一次连接直连打印机后仍提示请添加打印机的问题

  • 修复打印文件预览效果异常

  • 修复未选择打印机时，打印按钮显示异常

  • 修复从支持的打印设备列表页面返回错误问题

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关键词：小米8MIUI 11

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