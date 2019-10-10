当宽带不再免费赠送，运营商集体寻求高质量发展

10月10日 超越电信正式封王固网宽带市场一年后，中国移动也开始不那么土豪……近日，中国移动已经开始对新装固网宽带用户收取100元的综合工料费（基本可以理解为初装费）；同时提高免费宽带的赠送门槛，取消58元以下手机套餐免费宽带赠送业务，确切地说是取消免费赠送宽带的说法、改为XXX元“手机套餐包含宽带权益”。

业界不禁感叹，迫于业务增收的巨大压力，财大气粗的中国移动也扛不住了吗？事实上，除了中国移动，其他两家运营商也不约而同地变更了宽带资费，例如在北京地区，笔者向北京联通和北京电信的客服人员咨询后获悉，联通和电信宽带初装均需一次性支付100元综合工料费/调测费，IPTV机顶盒及相关业务也不再免费。

那么，几乎拼尽血本“抢耕”固网宽带市场多年之后，正处于5G网络规模建设窗口期的三大运营商，为何不约而同地改变了宽带资费策略？对于用户将会产生哪些影响？对于固网宽带市场及产业发展又有何意义呢？

格局基本稳定，中国移动欲引领高质量发展

事实上，在“抢耕”固网宽带市场多年以后，如今国内固网宽带运营市场的竞争格局已经基本明朗。

自2013年底获得固网牌照以来，中国移动仅仅用了5年时间，就在固网宽带上完成了对中国电信的超越——2018年9月底，中国移动首次超越中国电信成为中国固网宽带市场的“一哥”。如今，已经在固网宽带市场拼杀6年的中国移动可谓一路狂奔，用户增速更加恐怖。

三大运营商2019年8月份运营数据显示：中国移动有线宽带总数达到1.80815亿户；中国电信有线宽带用户累计达到1.5174亿户，中国电信及其母公司有线宽带用户总数合计为1.78亿户；中国联通固网宽带用户累计达8397.5万户。

可见，从用户数量发展上来看，中国联通在用户总数上已经掉队；而老牌固网运营商巨头中国电信和新王者中国移动的竞争仍在继续，中国移动在固网宽带用户总数上已经取得微弱优势、并且中国移动也是8月份在固网宽带用户上唯一保持强劲净增的运营商，而其他两家的净增略显乏力。

当市场格局基本稳定，带节奏的中国移动也不再那么激进——为了确保高质量发展，下线低门槛套餐、取消补贴、禁止考核市场份额、取消渠道酬金等政策，或许都将陆续推出。

且发展且求变，三大因素驱动运营商调整宽带资费策略

而在笔者看来，本次以中国移动为代表的运营商调整宽带资费策略，主要是由于以下三点原因：

第一，成本及利润压力。

中国移动数据显示，从2016年至今，中国移动的宽带用户ARPU值都在35元附近徘徊，靠着低价甚至免费绝非长久之计，因此后来居上、在固网宽带市场迅速称王后的中国移动，也需要考虑利润这个非常现实的问题。

财大气粗的中国移动尚且如此，其他两家陪着移动在固网宽带市场狂奔多年的运营商更是气喘吁吁、压力山大。

第二，网络品质和用户价值亟需提升。

运营商宽带长期免费不可避免地带来两个问题：一是网络品质长期得不到提升、用户体验不佳；二是难以提升用户价值。但是提升宽带品质既需要网络建设时间，更需要大量资金投入，因此适时取消免费宽带是行业健康发展的大势所趋。

近几年，运营商在固网宽带市场沉迷于价格战，“杀敌一千，自损八百”的事情长远来看并不划算，是时候改变过去的粗放和无序竞争方式，从有利于提升最终用户获得感、提升用户价值、有利于培养宽带行业长久发展的角度出发，开展新型竞争，寻求高质量发展。比如，从超高清视频直播、安防监控、远程教育、智能家居、能源管理、社区服务等智慧家庭场景应用入手挖掘固网宽带新价值。

第三，5G建设需要大量资金投入。

5G将是三大运营商新一轮市场竞争的分水岭，而5G时代庞大的基础设施建设需要大量的资金支持，免费、低价策略自然难以为继，运营商亟需一个合理的盈利区间，才能增强自身体魄，提高5G投资能力，进行5G网络投资和技术创新，真正激发5G的商业潜能，赋能社会千行百业数字化转型。

综上，对于固网宽带产业乃至整个通信业的发展来说，运营商调整宽带资费、寻求健康、合理的资费和盈利空间是符合产业发展规律的，当然也要把握好这个度。

对于产业利好，从“提速降费”向“提质降费”升级

对于产业是利好，那么调整宽带资费策略，是否会损害最终消费者的利益呢？

事实上，虽然运营商的宽带资费策略有所调整，但并没有损害消费者的利益。站在新时代去看待“提速降费”这一话题，运营商新的宽带资费策略在某种程度上实际上也是在“提质降费”。

以北京地区为例，北京电信696元的小团圆+套餐（另需支付100元安装调测费），包含200M光宽带+手机号卡（200分钟通话+10GB流量）；北京联通智慧沃家全家福套餐最低档位1272元包年（另需支付100元综合工料费），包含300M光宽带+手机号卡（1000分钟通话+20GB流量）；北京移动承诺58元及以上月套餐便可享50M宽带、88元及以上月套餐可享100M宽带、108元及以上月套餐可享200M宽带等新资费。

从某种程度上来看，运营商固网宽带的单位流量成本还是在持续下降。此外，真正对于一些生活困难的群众，运营商也在推出精准降费；而在企业级市场上，特别是针对小微企业，运营商还在不断降低资费标准，惠及众多中小企业。