马斯克：载人版“龙”飞船多花了数亿美元

北京时间10月11日消息，美国太空探索技术公司(SpaceX)的载人版“龙”飞船正处于最后开发阶段。过去几年，这个项目占据了SpaceX大量资源，甚至是财务支出。

马斯克和NASA局长布里登斯廷

SpaceX的载人版“龙”飞船最多能向国际空间站运送7名宇航员。尽管该飞船的开发资金大部分来自美国宇航局(NASA)在2014年向SpaceX授予的26亿美元合同，但是SpaceX创始人兼CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在周四指出，公司自身也需要投入大量资金来建造和测试飞船。

“我想，我们的投入实际上远超预期，可能多花了大约数亿美元。”马斯克称。

尽管SpaceX还必须自己掏腰包建造载人版“龙”飞船，但马斯克表示公司现在正严格遵循最初制定的预算计划。“SpaceX的飞船项目在NASA预算中的占比不到1%，处于预算范围内。”他表示。

马斯克进一步解释称，载人版“龙”飞船之所以还需要SpaceX自己掏腰包，是因为NASA为商业载人飞行计划申请的预算被国会大幅削减，可能达到50%。他表示，如果预算被削减了一半，你就很难按时开发飞船，但是他们没有投入更多资金，所以花的时间就更长了。

NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)周四表示，SpaceX载人版“龙”飞船的首次载人轨道飞行任务将在2020年第一季度进行，目前还在等待满意的测试结果。