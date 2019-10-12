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【视频】谁才是拍照机皇？iPhone 11 Pro Max、华为Mate30 Pro、三星Note10+ 5G版大比拼

2019-10-12 10:06:47来源：IT之家作者：水水责编：水水评论：

Hello，大家好！欢迎来到IT之家。苹果在9月正式发布了全新的iPhone 11系列，并且在Pro的两个版本上重点讲述了三摄镜头的影像能力。看得出苹果这次决心在拍照上进行较大的升级。三颗1200万像素的镜头协同工作，既有长焦也有超广角，硬件上算是补足了和安卓阵营的差距。而软件上，Deep Fusion和夜景模式则是拍照方面最重要的更新。

作为苹果的老对手，三星也在今年8月发布了Galaxy Note10系列，并更新到了三摄镜头。一直以来，三星就凭借出色的相机调校和视频拍摄能力在安卓旗舰中傲视群雄，虽然它比iPhone 11系列要更早发布，但实力绝对不容小觑。另外，国产手机品牌华为的拍照实力也在最近几年突飞猛进，同样于今年9月发布的商务旗舰Mate30 Pro拥有双4000万像素镜头，其强大的夜景表现令人印象深刻。

那今天，IT之家将给大家带来iPhone 11 Pro Max、华为Mate30 Pro以及三星Note10+ 5G版的拍照对比横评，并通过白天室外、室内以及夜景三个时间段，主摄、广角端和长焦端的综合对比来呈现，如果你对iPhone 11系列的拍照表现感兴趣，一定要点开下面的视频一探究竟哦：

提示：IT之家移动客户端用户若无法观看视频，可通过下面渠道观看：

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关键词：Mate30 ProiPhone11Note10+

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