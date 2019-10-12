小米有品Haylou智能手表99.9元众筹：续航14天，支持计时计步、运动模式、心率检测

IT之家10月12日消息 日前，小米有品商城开启了Haylou智能手表的众筹，这款智能手表众筹价99.9元，有黑银两款颜色可选，支持9种运动模式、心率监测、睡眠管理以及14天续航等功能。

Haylou智能手表支持9种运动模式，分别是健走、跑步、徒步、骑行、跑步机、健身、爬山、动感单车和瑜伽。能科学检测每次运动状态并合理调节运动强度。

Haylou智能手表还支持24小时心率监测，通过心率传感器以及智能心率算法，Haylou智能手表可实时监测健康情况。同时Haylou智能手表还支持科学睡眠管理，可智能识别并记录深睡、浅睡、清醒等状态，帮助监测睡眠质量，并调整睡眠习惯。

另外，Haylou智能手表还支持智能通知提醒，可通知用户来电、信息等内容，另外还有久坐提醒、呼吸训练、无声闹钟等功能。Haylou智能手表内置210mAh电池，续航时间可达14天。另外支持IP68防尘防水能力，在洗手、下雨等日常生活场景中也可以正常使用。

其采用一款1.3英寸的TFT LCD屏幕，34克的机身以及光滑柔软的TPU腕带手感舒适。通过嘿喽Haylou Support App可具体查看相关健康信息以及表盘更换。

目前，Haylou智能手表已经在小米有品商城进行众筹，众筹价为99.9元。感兴趣的小伙伴可以点击购买。